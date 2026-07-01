7月1日 発表

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、2028年1月以降に発売されるプレイステーションコンソール向けの新作タイトルについて、ディスク版の生産を終了すると発表した。

これはエンタメ業界全体が物理ディスクからデジタルへと移行している状況を踏まえたもので、2028年1月以降に発売される新作タイトルはダウンロード版のみの販売が行なわれる。既に販売中の作品や、2028年1月以前に発売される作品はディスク版の販売も行なわれる予定。

今回の発表でSIEは、デジタルメディアへの需要が物理ディスクを大きく上回る状況にあるとしており、ユーザーの利用実態や市場環境の変化を踏まえて決定したことを伝えている。

□PS Blogの「PlayStationコンソール向け新作ゲームのディスク生産を2028年1月に終了」のページ

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