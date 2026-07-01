ハーランドが終盤決勝弾！ ノルウェー、W杯決勝Tで初勝利…コートジボワールとの熱戦制し16強入り
今大会、ここまで非常に優れた戦いを見せている両チーム。FIFAワールドカップ2026で上位に食い込むことが期待される“ダークホース”が、ラウンド32で相まみえた。
コートジボワール代表はグループEの戦いを2勝1敗の勝ち点「6」で終えた。14日に行われた第1節は、90分にアマド・ディアロが奪った劇的弾により、エクアドル代表を1−0で撃破。20日の第2節では後半アディショナルタイムに失点を許し、ドイツ代表に1−2で敗れたが、続く25日の第3節ではキュラソーに2−0で勝利。4度目のFIFAワールドカップ出場にして、初の決勝トーナメント進出を果たした。
そんな両チームによるゲームは、序盤から両チーム一進一退の攻防戦を繰り広げ、改めて、完成度の高いチームであることを見せつける。拮抗したまま時計の針が進んだが、前半終盤に差し掛かった39分、均衡が破れた。
ノルウェー代表はコートジボワール代表陣内に押し込んだ状況でボールを繋ぎ、マルティン・ウーデゴーアが左サイドへ広げる。パスを受けたアントニオ・ヌサがカットインから右足を振り抜くと、狙い澄ました一撃がゴールに吸い込まれ、ノルウェー代表が1点をリードして前半を終えた。
後半に入ると、1点ビハインドのコートジボワール代表がより攻勢を強めたが、GKエルヤン・ニーランを筆頭としたノルウェー代表の守備陣が集中力を切らさず、1点リードの時間を長くする。
それでも、コートジボワール代表は74分、直前の60分よりピッチに立っていた“ジョーカー”が大仕事をやってのける。右サイドでボールを引き出したアマド・ディアロが、ニコラ・ペペとのワンツーでペナルティエリア内へ侵入。寄せてきた相手をかわし、左足を振り抜くと、強烈な一撃がゴールに突き刺さった。
タイスコアに戻った状況のなか、試合を決める1点を奪ったのはノルウェー代表の“エースストライカー”だった。86分、敵陣右サイド大外の位置でボールを受けたオスカー・ボブが、カットインから中央を破るスルーパスを通すと、抜け出したパトリック・ベルグが折り返し、最後はアーリング・ハーランドが仕留める。ハーランドは出場した試合では3戦連発。ノルウェー代表が前に出た。
後半アディショナルタイムには、アマド・ディアロが強烈なフリーキックでゴールを脅かしたものの、GKニーランのビッグセーブの前に2度目の同点弾はならず。コートジボワール代表も可能性を示したが、次の1点は生まれずにタイムアップ。この結果、ノルウェー代表が決勝トーナメントでの記念すべき初勝利を手にし、過去最高位であるラウンド16へ駒を進めた。
勝利したノルウェー代表は現地時間7月5日、ラウンド16でブラジル代表と対戦する。
【スコア】
コートジボワール代表 1−2 ノルウェー代表
【得点者】
0−1 39分 アントニオ・ヌサ（ノルウェー代表）
1−1 74分 アマド・ディアロ（コートジボワール代表）
1−2 86分 アーリング・ハーランド（ノルウェー代表）
【ゴール動画】ハイレベルなゴールの数々！ 最後はハーランド
十八番のカットイン— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 30, 2026
今大会注目のタレント
🇳🇴ヌサのゴラッソで先制！
🏆️#FIFAワールドカップ ラウンド32
🆚コートジボワール×ノルウェー
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集中続く守備陣— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 30, 2026
🇳🇴ニーランのショットストップ
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🆚コートジボワール×ノルウェー
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交代策的中🎯— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 30, 2026
途中出場アマドが大仕事
ワンツー突破から冷静にフィニッシュ
🇨🇮鮮やかに同点ゴール
🏆#FIFAワールドカップ ラウンド32
🆚コートジボワール×ノルウェー
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役者が違う— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 30, 2026
バルグの飛び出しで勝負あり
そして決めたのはもちろんハーランド🇳🇴
今大会5ゴール目⚽️
🏆#FIFAワールドカップ ラウンド32
🆚コートジボワール×ノルウェー
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最終盤の痺れるフリーキック— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 30, 2026
🇨🇮アマドのキックはスーパー
🇳🇴ニーランのセーブはさらにスーパー
ピンチ凌いだノルウェーがベスト16入り！
🏆#FIFAワールドカップ ラウンド32
🆚コートジボワール×ノルウェー
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