テンシャルが反発、東京科学大学の新研究拠点と共同研究の検討に向けたＭＯＵ締結 テンシャルが反発、東京科学大学の新研究拠点と共同研究の検討に向けたＭＯＵ締結

ＴＥＮＴＩＡＬ<325A.T>が反発している。この日、東京科学大学の新たな研究拠点「ＧＥＮＴＥＮ Ｒｅｓｅａｒｃｈ Ｃｅｎｔｅｒ」と、共同研究の検討に向けた基本合意書（ＭＯＵ）を締結したと発表しており、好材料視されている。



同センターは、ハンマー投げ選手で東京科学大学副学長の室伏広治氏がセンター長を務める今年４月に開設された研究拠点。共同研究では、同センターが有する高度な学術的知見や医・工学の融合的アプローチと、テンシャルが行うコンディショニング視点や、これまで蓄積してきた睡眠の専門性を用いた科学的なアプローチを掛け合わせることで、人間のポテンシャル拡張に関する更なるメカニズムの解明に取り組むとしている。なお、同件はＧＥＮＴＥＮ Ｒｅｓｅａｒｃｈ Ｃｅｎｔｅｒが初めて企業との共同研究の検討に向けたＭＯＵを締結した案件となる。



出所：MINKABU PRESS