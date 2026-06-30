西武は30日、8月28日（金）〜30日（日）の楽天戦で栗山巧選手のファイナルシーズンをファンと共に歩むプロジェクト『PR1DE SERIES』を開催すると発表した。

28日（金）と29日（土）の2試合では、来場者全員に「PR1DEフェイスタオル」を配布するほか、シリーズ3日間で「TEAM PR1DE 〜栗山巧OFFICIAL FANCLUB〜」限定イベントを多数実施する。

「PR1DEフェイスタオル」は球団カラーであるライオンズブルーをベースに、ライオンズ一筋でプレーした「ミスターレオ」を、28日（金）は若き日に背負った背番号「52」、29日（土）は長年チームを牽引し続けてきた背番号「1」の姿でデザインした。

また、「TEAM PR1DE 〜栗山巧OFFICIAL FANCLUB〜」の会員限定イベントとして、引退試合を行う30日（日）には、ファンから寄せられた祝い花で栗山選手を送り出す「栄光の花道プロジェクト」を実施。イベントの最後を締めくくる特別な空間を皆さまと作りあげる。参加者には、栗山選手が実際に使用したバットの一部を使用した「THANK YOU CARD」をプレゼント。そのほか、「TEAM PR1DE 限定練習見学会」や、TEAM PR1DE会員に入会済みのファンクラブジュニア会員を対象に、3日間の試合運営をサポートする「TEAM PR1DE お手伝い隊（ボールボーイ・ボールガール）」を募集する。

さらに、これまでの未公開映像も収録した「栗山巧選手 メモリアルDVD」を11月下旬以降に販売予定。TEAM PR1DE会員は、DVDのエンドロールへ自身の名前を掲載することができ、掲載の申し込みは7月13日（月）から受け付。加えて、栗山選手仕様のバットやグローブに直筆サインを入れた「メモラビリアグッズ」の抽選販売や、栗山選手が今シーズン実際に着用したユニフォームを切り分けて、アクリルキーホルダーに入れ込んだ「ユニフォームキーホルダー」も、会員限定で販売する。

シーズン終了後には、TEAM PR1DE会員限定の栗山選手とのファンミーティングも開催。詳細は、後日オフィシャルサイトなどで発表。TEAM PR1DE会員の入会期間も7月5日(日)まで延長しており、今からのご入会でも各限定企画へ参加、応募可能。

『PR1DE SERIES』を含む8月28日（金）〜9月29日（火）、の観戦チケットは、7月3日（金）のファンクラブ先々行抽選から順次販売。