「大手に憧れは全くない」大学生が4ヶ月で売上9億円!?年商300億超えベンチャーの“異常な”成長環境

しゅんダイアリー就活チャンネルが「【1日密着】大学生だけで売上35億円!?年商300億越えベンチャー"異常な成長環境"の裏側｜株式会社TAPP」を公開した。株式会社TAPPに密着し、完全Web集客の営業スタイルや、大学生インターンが驚異的な売上を叩き出す急成長ベンチャーの実態に迫っている。



まず、営業担当の溝上さんの朝に密着。平日朝に21kmのランニングをこなし、12時に手ぶらで出社するというフルフレックスの働き方を紹介した。TAPPの営業はテレアポや訪問営業を一切行わず、マーケティング部がWeb集客した顧客とオンラインで商談を行うスタイル。「バッターボックスに立つために電話をしたりとか訪問をしたりとか名刺を配ったりとかしている時間がうちの会社はない」ため、商談の質向上にフルコミットできる環境が、社員の成長に繋がっているという。



動画中盤では、「黄金世代」と呼ばれる25卒の内定者たちが登場。内定直後からインターン生として実務に入り、大学生9人で約35億円の売上を達成したという。最年少でフィールドセールスを担当する土井さんは今期の売上が「4ヶ月で9億円」だと語り、周囲を驚かせた。彼らが大手企業ではなくTAPPを選んだ理由として、「圧倒的成長ができる環境」や「やりきれるから即決できる」というハングリーな姿勢が垣間見えた。



終盤には、最高人事責任者の乾晋也取締役や山地学代表取締役社長も登場。山地社長はTAPPのカルチャーについて「スピードというものをすごく大事にしている」と語り、「物事が進んでないことに対してイライラする」とその哲学を明かした。



ベンチャーならではの実力主義と、合理的なシステムが見事に噛み合った株式会社TAPP。圧倒的な裁量権とスピード感を求める学生にとって、この上ない挑戦の場であることが伝わる密着動画となっている。