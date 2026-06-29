YouTubeチャンネル「旅熊 - trabear -」が「【絶景！湯沢高原スキー場】新機種 Insta360 X3 試し撮り」を公開しました。動画では、出演者のケータが新機種のアクションカメラ「Insta360 X3」を持参し、新潟県の湯沢高原スキー場でスノーボードやグルメを満喫する様子をレポートしています。



道中の北陸新幹線で機材を紹介し、現地に到着後は初級パノラマコースへ。美しい雪景色のなか、「なんでこここんなに人いないんだろうていうくらい滑りやすいです」と穴場的な魅力を紹介。「ずっと長い緩やかな道が続きますね」と、初心者にも適したコースであることを伝えています。また、「Insta360 X3」のマルチビューモード機能を活用し、自撮りと周囲の風景を同時に捉えた臨場感あふれる映像を披露しました。



スノーボードの合間には、「レストラン エーデルワイス」で「唐揚げと味噌ラーメン!!(1,650円)」を堪能し、しっかりエネルギーを補給。下山後は駅周辺でおやきやイカ焼きを食べ歩き、東京駅に戻った後は「回転寿司 羽田市場」で新鮮な寿司を味わうなど、ゲレンデ以外のグルメも存分に楽しんでいます。



最新カメラの性能を活かした美しい映像と、混雑を避けて絶景を楽しめるスキー場の様子は、冬のレジャー計画や機材選びの参考になりそうです。



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