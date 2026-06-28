ラッシングが本塁打を放った

【MLB】ドジャース 15ー3 パドレス（日本時間28日・サンディエゴ）

ドジャース・大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、敵地でのパドレス戦に「1番・指名打者」で出場し、5打数2安打2得点で大勝に貢献した。6回にはダルトン・ラッシング捕手が本塁打を放ったが、ベンチ前で大谷が祝福するシーンに米メディアも注目した。

地元メディア「ドジャース・ネーション」のダグ・マッケイン記者は自身のX（旧ツイッター）で、本塁打を放ったラッシングを笑顔で迎え、お尻をポンと叩いている大谷行動を伝えた。「ショウヘイ・オオタニが未だにブチ切れていて、彼（ラッシング）に対して根に持っているという憶測はデタラメだった。オオタニが彼を許して、水に流せるのであれば、私たち全員もそうできるかな？」。別の投稿でも「ショウヘイ・オオタニと最高の相棒のダルトン・ラッシング」と記した。

実況のジョー・デービス氏は「（本塁打を打って）これ以上ない気分だったと思いますが、ショウヘイ・オオタニが迎え入れてくれたこともとても嬉しかったはずです」。さらに「今週ミネソタで色々なことが起きました。（味方の）投手が誰であろうが、彼にとって少し恥ずかしいことだったと思います。これを切りぬけることは、楽しいことではなかったはずです。しかも相手がオオタニだったことで余計に（騒動が）広がってしまいました。若手、ベテランどんな選手でも、オオタニを失望させれば（通常より）心が傷つくことでしょう」と語った。

大谷とラッシングといえば、先発登板した24日（同25日）のツインズ戦でバッテリーを組んだが、意思疎通がうまくいかないシーンがあった。ボール判定に対し、ラッシングに「ABSチャレンジ」を要求したが、ラッシングが首を振る場面があった。結局、大谷自身が球審に求めるとストライクに判定が覆った。大谷はややイラついた仕草をみせ、ラッシングも猛省するなど、両者の関係を不安視する声もあがっていた。（Full-Count編集部）