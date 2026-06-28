歌手の森高千里さんが、6月27日に自身のインスタグラムを更新。

大阪でライブを行ったことを報告しました。



【写真を見る】【 森高千里 】 大阪でライブ 「胸が熱くなる瞬間がたくさんありました。皆さんの声援や拍手が忘れられないです」





森高千里さんは「2026 森高千里 エスプレッソ SUMMER tour 6月27日 大阪 Zepp Osaka Bayside 終了しました！」と、投稿。



続けて「今日も盛り上がってくださりありがとうございました〜。胸が熱くなる瞬間がたくさんありました。皆さんの声援や拍手が忘れられないです。」と、記しました。







そして「雨の中、駆けつけてくださりありがとうございました。気をつけて帰ってくださいね。」と、呼びかけました。









森高千里さんは「今回のツアーグッズ『スペシャルブレンドコーヒー』を コラボさせていただいた焙煎珈琲専門店『まめや』さん。ご挨拶も兼ねて神戸の店舗にお伺いしましたよ〜。2階のカフェ『Co.＆be』は明日で1周年とのこと！おめでとうございます！」と、投稿。



続けて「グッズの制作段階から何度も試飲をして完成したドリップコーヒー。飲まれた方は感想もぜひ教えてくださいねー！」と、記しました。



そして「次は 7月17日 福岡 福岡国際会議場 メインホール です！」と、綴っています。







【担当：芸能情報ステーション】