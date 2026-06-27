「まるでコンビニのとろけるプリン」低Wで作る超なめらかタッパープリン
YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【リベンジ】レンチンプリンで失敗した方へ｜すが入らない！難しいカラメルなし！200Wで作るタッパープリン」と題した動画を公開しました。過去にレンジ調理のプリンで「す」が入ったり、固まらなかったりと失敗した経験がある人向けに、失敗しにくい5つのポイントを徹底解説しています。
調理の大きなポイントは、200Wの低ワットで加熱すること。動画では「500や600Wだと一気に熱が入り、加熱ストップの見極めが難しめです」と説明し、「今回はすが入りにくい低Wに！」とゆっくり加熱する理由を語っています。
また、卵液の配合も見直され、卵1個に対して牛乳を150mlに変更。卵液を作る際は「卵液に気泡が入るとすの原因になるので」、泡立てずにすり混ぜるようアドバイスしています。茶こしで漉してタッパーに入れ、ラップをして200Wで8分加熱します。
表面が固まり始め、フルフルの状態になればレンジでの加熱は完了です。「庫内に置けば季節の影響を受けにくい」と、そのままレンジ庫内で30分放置して余熱で火を通します。粗熱が取れたら、水滴防止のキッチンペーパーを被せて冷蔵庫で3時間以上冷やして完成です。スプーンですくった断面はなめらかで、「どこをすくっても すが入ってない！」「まるでコンビニのとろけるプリン」とその仕上がりを絶賛しました。
動画の後半では、このレシピに辿り着くまでに「使った卵はなんと30個以上…」という苦労話や、失敗談に基づく詳細な解説も収録されています。過去にレンチンプリンで悔しい思いをした方は、ぜひこの決定版レシピでリベンジしてみてはいかがでしょうか。
【レンチンプリンレシピ】
［材料］（400mlタッパー1個分）
・卵 1個（Mサイズ推奨58g～64g）
・砂糖 大さじ1.5（きび砂糖推奨）
・おいしい牛乳 150ml
・バニラエッセンス 数滴（あれば）
［作り方］
1. ボウルに卵と砂糖を入れ、底をこするようにすり混ぜる（泡立てない）。
2. 牛乳を加えて混ぜ合わせる。あればバニラエッセンスを数滴加える。
3. 400mlのタッパーに茶こしをセットし、2の卵液を漉し入れる。
4. 表面の乾燥を防ぐため、タッパーにラップをする。
5. 電子レンジ（200W）で8分加熱する。
6. 表面が固まり始めて、フルフル状態になっていればOK。まだ液体の場合は30秒～1分追加加熱する。
7. レンジ庫内で30分そのまま放置する。
8. 粗熱が取れたら、水滴防止のためにキッチンペーパーをかぶせ、上からラップをする。
9. 冷蔵庫で3時間以上しっかり冷やして完成。
調理の大きなポイントは、200Wの低ワットで加熱すること。動画では「500や600Wだと一気に熱が入り、加熱ストップの見極めが難しめです」と説明し、「今回はすが入りにくい低Wに！」とゆっくり加熱する理由を語っています。
また、卵液の配合も見直され、卵1個に対して牛乳を150mlに変更。卵液を作る際は「卵液に気泡が入るとすの原因になるので」、泡立てずにすり混ぜるようアドバイスしています。茶こしで漉してタッパーに入れ、ラップをして200Wで8分加熱します。
表面が固まり始め、フルフルの状態になればレンジでの加熱は完了です。「庫内に置けば季節の影響を受けにくい」と、そのままレンジ庫内で30分放置して余熱で火を通します。粗熱が取れたら、水滴防止のキッチンペーパーを被せて冷蔵庫で3時間以上冷やして完成です。スプーンですくった断面はなめらかで、「どこをすくっても すが入ってない！」「まるでコンビニのとろけるプリン」とその仕上がりを絶賛しました。
動画の後半では、このレシピに辿り着くまでに「使った卵はなんと30個以上…」という苦労話や、失敗談に基づく詳細な解説も収録されています。過去にレンチンプリンで悔しい思いをした方は、ぜひこの決定版レシピでリベンジしてみてはいかがでしょうか。
【レンチンプリンレシピ】
［材料］（400mlタッパー1個分）
・卵 1個（Mサイズ推奨58g～64g）
・砂糖 大さじ1.5（きび砂糖推奨）
・おいしい牛乳 150ml
・バニラエッセンス 数滴（あれば）
［作り方］
1. ボウルに卵と砂糖を入れ、底をこするようにすり混ぜる（泡立てない）。
2. 牛乳を加えて混ぜ合わせる。あればバニラエッセンスを数滴加える。
3. 400mlのタッパーに茶こしをセットし、2の卵液を漉し入れる。
4. 表面の乾燥を防ぐため、タッパーにラップをする。
5. 電子レンジ（200W）で8分加熱する。
6. 表面が固まり始めて、フルフル状態になっていればOK。まだ液体の場合は30秒～1分追加加熱する。
7. レンジ庫内で30分そのまま放置する。
8. 粗熱が取れたら、水滴防止のためにキッチンペーパーをかぶせ、上からラップをする。
9. 冷蔵庫で3時間以上しっかり冷やして完成。
YouTubeの動画内容
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