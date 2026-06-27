大谷翔平に「泥を塗った」　ド軍25歳捕手に止まぬ批判　米識者は偉才の“異例行動”に怒りの同情「ショウヘイは激怒していた。私は『何様なんだ』と思った」

ラッシングに対する愛のムチなのか。大谷は普段は表に出さない感情を露骨に見せた(C)Getty Images

ドジャースの若手捕手が試練の時を迎えている。

クローズアップされたのは、ドジャースのダルトン・ラッシングだ。去る現地時間6月24日に行われたツインズ戦で、「1番・投手兼指名打者」で先発した大谷翔平とバッテリーを組んだ25歳だったが、マスクを被った際の“パフォーマンス”が批判を浴びた。

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投打二刀流で注目を集めたマウンドで大谷は、6回（89球）を投げ、被安打5、3失点、8奪三振と好投。打っても5打数2安打、1打点と活躍して8勝目を挙げたわけだが、ラッシングとのコミュニケーションで苛立つ場面もあった。

1点を先制した直後の2回裏に1死満塁のピンチを招いた大谷は、ツインズの9番ライアン・クライドラーの打席で、101.7マイル（約163.7キロ）の4シームを投球。コース的には何でもないインコースへのボールだったが、ラッシングが捕逸。三塁走者の生還を許したのだ。

同点に追いつかれた直後にマウンドに集まった際には、大谷がラッシングに顔を近づけ、厳しい表情で凝視しながら言葉をかける姿も見られた。

さらに問題は重なる。2回2死二、三塁となり、なおもクライドラーに対して大谷はカウント1−1から低めのスイーパーをボールと判定され、ABSチャレンジ（ロボット審判）を要求。この時にもラッシングは「コースが低い」と大谷の判断に異を訴えるジェスチャーを見せたが、結局、ボールはストライクゾーンに入っており、判定もストライクに覆った。

今季は3度しかバッテリーを組む機会がない両者だが、やはりちぐはぐなやり取りは懸念材料だ。大谷が険しい表情で諭すほど神経質になる姿は、あまり見られない光景でもある。