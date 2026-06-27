『スノウボールアース』第2期制作決定 PV公開で原作者・声優・尾丸ポルカ＆桃鈴ねねのイラスト解禁
テレビアニメ『スノウボールアース』の第2期が制作されることが決定した。あわせてPVや、監督をはじめとしたスタッフ、キャスト、原作者など関係者からのお祝いイラスト・コメントも公開された。
【動画】公開された『スノウボールアース』第2期PV
第2期制作決定PVでは、早くも第2期の内容が垣間見える新規アニメーションカットがふんだんに使用されている。主人公・鉄男と相棒の巨大ロボット「ユキオ」が次に立ち向かう新たな試練、そして新キャラクターの登場など、新しい仲間との出会いも予感させる必見の映像に仕上がっている。スケールアップして続いていく、鉄男とユキオの物語の続きを見ることができる。
さらに第2期の制作決定を祝して、作品に縁のある豪華メンバーからお祝いイラストが到着。原作者の辻次夕日郎や、アニメをけん引してきた監督やスタッフ、声優陣はもちろん、尾丸ポルカや桃鈴ねねなど、これまでのコラボレーションでお世話になった方々からも、本作への愛が詰まった特別なお祝いイラストが寄せられている。
【お祝いイラスト・コメント寄稿者一覧】
・原作：辻次夕日郎
・監督：境宗久
・キャラクターデザイン／総作画監督：河野敏弥
・流鏑馬鉄男役：吉永拓斗
・ユキオ役：平川大輔
・ロンリー岩木役：鈴木崚汰
・宣伝協力：尾丸ポルカ（ホロライブプロダクション）
・宣伝協力：桃鈴ねね（ホロライブプロダクション）
【動画】公開された『スノウボールアース』第2期PV
第2期制作決定PVでは、早くも第2期の内容が垣間見える新規アニメーションカットがふんだんに使用されている。主人公・鉄男と相棒の巨大ロボット「ユキオ」が次に立ち向かう新たな試練、そして新キャラクターの登場など、新しい仲間との出会いも予感させる必見の映像に仕上がっている。スケールアップして続いていく、鉄男とユキオの物語の続きを見ることができる。
【お祝いイラスト・コメント寄稿者一覧】
・原作：辻次夕日郎
・監督：境宗久
・キャラクターデザイン／総作画監督：河野敏弥
・流鏑馬鉄男役：吉永拓斗
・ユキオ役：平川大輔
・ロンリー岩木役：鈴木崚汰
・宣伝協力：尾丸ポルカ（ホロライブプロダクション）
・宣伝協力：桃鈴ねね（ホロライブプロダクション）
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