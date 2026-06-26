【ママのベストバイ！夏編】髪が傷む今、つる〜ん、する〜ん魔法？【第9話まんが】#ママスタショート
「過去の私、なんでもっと早く買わなかったの！？」と思わず言ってしまうアイテムはたくさんありますよね。今回は、自分だけの秘密にするにはもったいないと寄せられた、ママたちのベストバイを紹介します。
今回は、夏のお困りを解消したケアアイテムのベストバイ・アイテム。
娘「いたっ！！」
娘の髪の毛をといていると、やたらと絡む。元から癖毛なので仕方ないと言えば仕方ないけれど、夏場はプールの塩素や紫外線によるダメージなどで、ブラシでとくのも一苦労。
そんな悩みを解決してくれたベストバイアイテムは【トリートメント】。
美容師のお兄さんに勧められたトリートメントを使用したところ、娘さんの髪の毛が驚くほどの変化を遂げたのです。苦戦しまくったブラシもまったく引っかからない。「魔法！？」とまで思ってしまうほどの劇的な変化にママも娘さんもにっこり。ママも一緒に使って、親子で美髪めざしちゃう〜？
みなさんのベストバイも、よかったら教えてくださいね！
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、夏のお困りを解消したケアアイテムのベストバイ・アイテム。
娘「いたっ！！」
娘の髪の毛をといていると、やたらと絡む。元から癖毛なので仕方ないと言えば仕方ないけれど、夏場はプールの塩素や紫外線によるダメージなどで、ブラシでとくのも一苦労。
美容師のお兄さんに勧められたトリートメントを使用したところ、娘さんの髪の毛が驚くほどの変化を遂げたのです。苦戦しまくったブラシもまったく引っかからない。「魔法！？」とまで思ってしまうほどの劇的な変化にママも娘さんもにっこり。ママも一緒に使って、親子で美髪めざしちゃう〜？
みなさんのベストバイも、よかったら教えてくださいね！
原案・ママスタ 編集・編集部