【ママのベストバイ！夏編】髪が傷む今、つる〜ん、する〜ん魔法？【第9話まんが】#ママスタショート

写真拡大 (全2枚)

「過去の私、なんでもっと早く買わなかったの！？」と思わず言ってしまうアイテムはたくさんありますよね。今回は、自分だけの秘密にするにはもったいないと寄せられた、ママたちのベストバイを紹介します。



今回は、夏のお困りを解消したケアアイテムのベストバイ・アイテム。

娘「いたっ！！」

娘の髪の毛をといていると、やたらと絡む。元から癖毛なので仕方ないと言えば仕方ないけれど、夏場はプールの塩素や紫外線によるダメージなどで、ブラシでとくのも一苦労。

そんな悩みを解決してくれたベストバイアイテムは【トリートメント】。

美容師のお兄さんに勧められたトリートメントを使用したところ、娘さんの髪の毛が驚くほどの変化を遂げたのです。苦戦しまくったブラシもまったく引っかからない。「魔法！？」とまで思ってしまうほどの劇的な変化にママも娘さんもにっこり。ママも一緒に使って、親子で美髪めざしちゃう〜？

みなさんのベストバイも、よかったら教えてくださいね！

原案・ママスタ　　編集・編集部