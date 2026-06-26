＜理不尽な反撃＞知らない子に注意をしたら親に睨まれた。あなたが何もしないからでしょ？
わが子がほかの人に迷惑をかけたり何か悪いことをしたら、親として注意をしたり叱ったりするもの。でも、知らない子の場合はどうでしょうか。面識のない子でも、自分にとって迷惑なことをしていたら、その場で注意することもあるかもしれません。ママスタコミュニティのあるママも、小学生に注意をしたそうですが……。
『ショッピングモールで道を塞いで話している小学生女子がいた。買いたいものの前だったから「ごめんね、通してね」と言ったら、こっちをちらっと見て無視して話し続けていた。だから、「ごめん、通れないんだわ！」と少し大きな声で言ってしまった。その親が近くにいたらしくて睨んできた。その後もショッピングモール内で会ってしまって、こっちを見てコショコショ話しているし睨んでくるし最悪だった。知らない子に注意したらダメだね、こっちが疲れる。みんなも知らない子に注意したことある？』
知らない子でも注意する。ただ、その後の対応が……
『飛行機で真後ろの座席の男の子が私の背をドンドンと蹴り続けるから、振り返ってやめてねと注意した。やめてくれたのでホッとしたけれど、降りるときに子どもの隣にいた母親からすごい形相で睨まれた。子どもだから何をしてもいいわけではないでしょ。すごく気分が悪かったよ』
『フードコートで走り回っている子たちにぶつかられかけたから、危ないよと言ったことがある。でもその後親に睨まれるし、店内で視線感じると思ったらその親子だったから、二度と他人には何も言わないって決めた』
『高そうな車の横でボール蹴って遊んでいた子に注意したことはある。車も多いところだし、危なかったから』
ママたちが注意をするのは、その子が迷惑をかけたり、ほかの人に嫌な思いをさせていたりするからですね。飛行機で座席の背中を蹴るのはマナー違反でしょうし、フードコートで走り回るのは危険です。とくに熱々の食べ物を持っていたら、ぶつかった拍子にそれが子どもにかかってしまう恐れもあります。また車の近くでボールを蹴れば、車を傷つけるかもしれません。車の修理代もそうですが、子どもが道路で遊ぶのは危険ですから、子どものためを思っての注意だったのでしょう。注意をした子どもは親と一緒にいることも少なくないようで、その後親から睨まれるなど嫌な思いをしたママもいます。そうなると、今後は知らない子への注意をしたくないと思ってしまいますね。
子どもが他人に迷惑をかけていることがわからない親たち
『子どもが注意されて睨む。これの意味がわからないよね。自分の子どもが迷惑をかけたのがわからないの？』
『しつけができない親ほど、そういうときにこっちを悪者にするよね』
『「親がいるなら、睨んでないでちゃんと注意して」と言ったことがある』
わが子がほかの人に注意をされていたら、まずは何をしたのかと考えるもの。もし子どもに非がなく理不尽なことで注意されているなら、親としてもムッとしますよね。でも、ほかの人に迷惑をかけてしまったのであれば、親として「すみません」の一言があってもいいのでしょうが、それができない親に遭遇したママもいます。投稿者さんもそうですが、逆に睨まれるなど嫌な思いをしてしまいました。注意するほうが悪いという考えなのでしょうが、誰かが注意しないと子どもはこの先も同じことをしてしまいます。あるママは、親に直接子どもを注意するように言ったそうですが、よほどイライラしたのでしょうね。
注意するなら、周りの目があるときに
『スーパーのお菓子を食べていた子どもに注意をして、親の所まで案内してもらった。その親は謝ってお菓子を買ったからよかったけれど、怒鳴られたり掴まれたりしたらどうしようと怖かった。平和的解決だったからよかったけれど、帰ったら旦那に叱られたよ。昨今、逆恨みをされることもあるからと』
『スーパーで追いかけっこをしていた親子に注意したことがあるよ。私が押しているカートにぶつかっておいて、そのまま何も言わずに逃げようとした子をつかまえて説教していたら、父親がきたから「親が自分の子どもに店内で走るなと言うべきなのに、親が子どもを追いかけ回して走らせるって、何考えているんですか？」と。人目も多かったから手を出してくることはないと判断してやったことで、先方に謝られて終わった話だけれど、一般的な女性は真似しないほうがいいと思うわ』
知らない子に対して注意をするのは、その子や周囲の人のためになるのでしょうが、子どもやその親がなぜ注意されたのかを理解していないと、逆恨みをされる恐れもあるようです。親にとってわが子はかわいいもの。そんな子が他人に注意されているのですから、怒りたくなるのでしょう。ほかの人から見て注意が適切ということでも、注意されたほうは違う解釈をすることもありますし、そこから大きなトラブルに発展する可能性もあります。注意するならば大勢の人がいる場所やほかのママと一緒のとき、あるいは旦那さんがいるときにしたほうが安心かもしれません。
ほかの人に迷惑をかけている知らない子に注意をするにも躊躇する、そのような世の中なのは残念ですね。