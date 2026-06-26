＜速報＞国内女子の4億円大会 第2Rは雷雲接近の影響で2度目の競技中断 阿部未悠が首位浮上
＜EARTH MONDAMIN CUP 2日目◇26日◇カメリアヒルズCC（千葉県）◇6699ヤード・パー72＞ツアー史上最高となる総額4億円大会の第2ラウンドが進行している。雷雲接近の影響で、午前10時58分に競技が中断となったが、約43分後の午前11時41分に再開。しかし、午後1時30分に再び雷雲接近の影響で2度目の競技中断となった。
【写真】バンカーの水たまりにボールが…！
トータル5アンダー・単独首位に阿部未悠。1打差2位タイに川岸史果、稲垣那奈子、テレサ・ルー（台湾）、2打差5位には菅沼菜々が続いている。“キューティフル”ことパク・ヒョンギョン（韓国）は2アンダー・6位タイ。連覇を狙う昨季の年間女王・佐久間朱莉は、トータル5オーバー・86位タイにつけている。賞金総額は4億円。優勝者にはツアー史上最高額の7200万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新！＞大会2日目のリーダーボード
EARTH MONDAMIN CUP 2日目の組み合わせ
稲垣那奈子 プロフィール＆成績
日韓“キューティフル”同組で好発進 菅沼菜々がパク・ヒョンギョンに聞いた「知ってる日本語ある？」の答えに驚愕
渋野日向子ら出場 全米女子プロのリーダーボード
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