シルク・ホースクラブが６月２５日、２６年度の募集馬一覧を発表した。注目のアーモンドアイ２５（父イクイノックス）は募集総額３億円、一口価格が６０万円に決まった。父は２２、２３年度の年度代表馬で、世界ＮＯ１ホースにも輝いたイクイノックス。父と母を合わせ“１５冠”を誇る超良血馬だ。預託予定厩舎は父を管理した美浦の木村哲也厩舎となっている。

これまでのアーモンドアイの子では、初子のアロンズロッド（牡、父エピファネイア）が募集総額２億４０００万円、２番子のプロメサアルムンド（牡、父モーリス）は２億円、３番子のレジューノワール（牝、父キタサンブラック）は１億円となっている。

３億円の募集価格には、ＳＮＳ上で「夢の配合 これは安いの。。か？？」「もう種牡馬入り込みの価格だな…」「一口買う人は走るかどうかよりもロマンで選んでそう 一生話の種にできるし」「この産駒が３億でいいの？私がシルク会員なら全力で買う。マジで。」「まさに夢を見るための出資という感じですね。」「アーモンドアイ×イクイノックスの産駒に出資できるような大人になりたい」「でも最強×最強ってロマンが優ってしまう配合」「いやーびっくり！これでも人気するんでしょうねー」などのコメントが寄せられている。