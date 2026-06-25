「北中米Ｗ杯・１次リーグＡ組、韓国代表０-１南アフリカ代表」（２４日、モンテレイ）

ＦＩＦＡランク２４位の韓国は同６０位の南アフリカに敗れ、メキシコ戦に続く連敗で１勝２敗（勝ち点３）のＡ組３位で１次リーグを終えた。自力での決勝トーナメント進出を逃し、韓国メディアには厳しい論調が並んだ。

朝鮮日報や中央日報といった大手韓国メディアには「Ａ組最弱の南アフリカに敗戦」「格下の南アフリカに」「モントレイの暑さに対応できず、選手たちは疲弊していた」などの言葉が。試合後のホン・ミョンボ監督の会見では、準備不足を指摘する声もあり、「第３戦がモントレイであるのは分かっていた。我々は十分な準備をした」などと説明。今大会、ここまで得点のない大黒柱のＦＷソン・フンミンを先発から外した采配にも厳しい質問が相次ぎ、「全て監督の責任」と話した。

聯合通信によると、会見では、「酷い内容の試合だった。試合前に集団食中毒にでもなったのか。不可抗力的な要因があったか」と辛辣な質問も飛んだ。ホン監督は「試合内容は良くなかったが、私たちのチームにそのような（食中毒や不可抗力の）要因は全くなかった」と答える場面もあったという。