「お綺麗でパニック」「若っ!!」「背大きい!」FW中島大嘉が母との写真を披露
北海道コンサドーレ札幌からザスパ群馬に育成型期限付き移籍をしているFW中島大嘉が母との写真を披露し、ファンの反響を呼んでいる。
中島は22日に自身のX(@taika_nakashima)で「お母さんがアラフィフになりました」と報告し、スタジアムで一緒に撮った写真を投稿。「あんなに小さかったのに、、感無量です」と冗談交じりに綴っている。
顔はスタンプで隠されているが、ファンからは「え、お母さん若っ!!」「お母さん背大きい!笑」「お母様お若い、身長170後半?尚且つお綺麗でパニック笑」などの声が上がった。
現在24歳の中島は2021年に国見高から札幌へ加入。昨年6月から育成型期限付き移籍で群馬に加入し、今季のJ2・J3百年構想リーグでは18試合に出場して7ゴールを記録した。
中島は22日に自身のX(@taika_nakashima)で「お母さんがアラフィフになりました」と報告し、スタジアムで一緒に撮った写真を投稿。「あんなに小さかったのに、、感無量です」と冗談交じりに綴っている。
顔はスタンプで隠されているが、ファンからは「え、お母さん若っ!!」「お母さん背大きい!笑」「お母様お若い、身長170後半?尚且つお綺麗でパニック笑」などの声が上がった。
お母さんがアラフィフになりました。㊗️— 中島大嘉 (@taika_nakashima) June 22, 2026
あんなに小さかったのに、、
感無量です pic.twitter.com/t61Gk7TU0q