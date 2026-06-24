RTX 5090を使って1.8秒で動画を生成できる動画生成AIモデル「FastWan-QAD」が登場、Wan2.1を量子化＆蒸留して95.6倍に高速化
カリフォルニア大学サンディエゴ校のAIラボであるHao AI Labが動画生成AIモデル「FastWan-QAD」を公開しました。GeForce RTX 5090でFastWan-QADを実行すると480p・5秒の動画をわずか1.8秒で生成できます。
FastWan-QAD: FastVideo generates a 5-Second Video in 1.8 Seconds on a Single NVIDIA GeForce RTX 5090 via Quantization-Aware Distillation | Hao AI Lab @ UCSD
(1/5) 5 seconds of video. 1.8s seconds of generation. One NVIDIA GeForce RTX 5090 on FastVideo. 🤯🚀
- FastWan-QAD, a new family of video generation models
- Trained with FastVideo's Quantization-Aware Distillation (QAD) recipe.
- Powered by FastVideo, we push a single NVIDIA… pic.twitter.com/zsyJiIEf3A— Hao AI Lab (@haoailab) June 23, 2026
AIモデルは「量子化」という処理を施すことで高速化やメモリ使用量削減が可能です。しかし、量子化は「計算精度を落とす」という仕組みであり、計算精度を落とすほど生成物の品質が低下してしまいます。FastWan-QADはWan2.1-T2V-1.3BにQuantization-Aware Distillation(QAD)と呼ばれる量子化を考慮した蒸留手法を適用したモデルで、生成動画の品質低下を抑えつつ高速化することに成功しています。
FastWan-QADは「FastWan-QAD-1.3B」「FastWan-QAD-1.3B-SA2」「FastWan-QAD-FP8-1.3B」の3種類が用意されています。それぞれの特徴は以下の通り。
FastWan-QAD-1.3B：NVFP4精度に量子化したモデル。SageAttention3 FP4 backendで推論処理を実行する。RTX 5090で480p・5秒の動画を1.8秒で生成可能。
FastWan-QAD-1.3B-SA2：SageAttention2++で推論処理を実行する。FastWan-QAD-1.3Bより品質が高い。RTX 5090で480p・5秒の動画を2.01秒で生成可能。
FastWan-QAD-FP8-1.3B：FP8精度に量子化したモデル。FP8精度なのでRTX 40シリーズで実行できる。RTX 4090で480p・5秒の動画を3.4秒で生成可能。
「Wan2.1-T2V-1.3B(ベースモデル)」「TurboDiffusion TurboWan」「LightX2V Wan-NVFP4」「FastWan-QAD-1.3B-SA2」「FastWan-QAD-1.3B」の推論速度を比較したグラフが以下。FastWan-QAD-1.3B-SA2はベースモデルの5.6倍、FastWan-QAD-1.3Bはベースモデルの6.4倍の速度で推論できます。
480p・5秒の動画生成に必要な時間を比べたグラフが以下。FastWan-QAD-1.3Bはベースモデルと比べて95.6倍という非常に高速な生成速度を実現しています。
FastWan-QADの発表ページには「TurboDiffusion TurboWan」「LightX2V Wan-NVFP4」「FastWan-QAD-1.3B」「FastWan-QAD-1.3B-SA2」で生成した動画が掲載されています。全体的にFastWan-QAD-1.3Bは既存の手法と似たような動画を生成可能で、FastWan-QAD-1.3B-SA2は少し青っぽくなるようです。
「FastWan-QAD-1.3B」「FastWan-QAD-1.3B-SA2」「FastWan-QAD-FP8-1.3B」は以下のリンク先で配布されています。ライセンスはApache License 2.0です。
FastVideo/FastWan-QAD-1.3B · Hugging Face
https://huggingface.co/FastVideo/FastWan-QAD-1.3B
FastVideo/FastWan-QAD-1.3B-SA2 · Hugging Face
https://huggingface.co/FastVideo/FastWan-QAD-1.3B-SA2
FastVideo/FastWan-QAD-FP8-1.3B · Hugging Face
https://huggingface.co/FastVideo/FastWan-QAD-FP8-1.3B