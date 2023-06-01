モー娘。牧野真莉愛、学校行事に参加できない生活も「モーニング娘。にいる全部の時間が青春だった」卒業を決めた理由・憧れの人物明かす
【モデルプレス＝2026/06/24】モーニング娘。'26の牧野真莉愛が23日、都内にて写真集『モーニング娘。牧野真莉愛』（ワニブックス）の発売記念イベントを開催。報道陣の囲み取材に応じ、卒業に至った経緯ついて説明した。
【写真】“日ハムファン”21歳モー娘。美脚スラリのミニスカ×ニーハイ姿
同作は、6月24日の日本武道館公演をもって11年9カ月在籍したグループを卒業する牧野の“正統派アイドルの完成形”を収めた、モーニング娘。としての最後の写真集。撮影は沖縄で行い、モーニング娘。として駆け抜けた青春の日々、眩しい笑顔、真っ直ぐな眼差し、そしてふと見せる儚さまで、アイドル人生の全てが刻まれており、見どころの多い出来栄えとなっている。
取材会場には多くの報道陣が詰めかけた。「すごい数のカメラと報道陣が来てますが、心境は？」と尋ねられると、「来ていただくことがすごく嬉しいです。今日はたくさんお話ししたいと思います。よろしくお願いします」と目を輝かせた。
完成した写真集は、集大成ではなく「完成形」だといい、「見どころは全部なのですが、とにかく可愛いです」とにっこり。お気に入りの黒水着カットについては、「20歳の写真集のときに黒の水着を初めて着たのですが、大人になり、25歳になった私の黒い水着で、大人っぽい表情ができたかなと思います」と思い入れを言葉にした。
牧野は、今年4月にハロー！プロジェクト公式サイトにて卒業が発表され、日本武道館で6月24日に開催予定の「モーニング娘。'26 コンサートツアー春 - Rays Of Light - Final〜牧野真莉愛卒業スペシャル〜」をもって、グループ並びにハロー！プロジェクトから卒業する。「ご自身にとって、モーニング娘。をひと言で表すと？」との質問には、「夢です。モーニング娘。になることが夢でした。その夢は叶ったし、モーニング娘。になった今でもずっと夢の中にいるような感じです」と回答。また、「私の中ではモーニング娘。は永遠の夢」と言葉にする場面もあった。
卒業については、「モーニング娘。を思う存分楽しめたと思ったときに決めました」と告白。「モーニング娘。にいる全部の時間が青春だったかなと思います」とし、「修学旅行に行くとか、文化祭に出るとか、そういうことはしてこなかったのですが、モーニング娘。でいる時間すべてが青春だったし、つんく♂さんが書いてくださった歌詞を見て、曲を歌って、その時間も青春だなと思いました」と振り返った。
卒業後の活動については白紙とのことだが、「私は小さい頃から蛯原友里さんが大好きだったので、蛯原友里さんのようになりたいなと思ってます」と希望に胸を膨らませた。（modelpress編集部）
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【写真】“日ハムファン”21歳モー娘。美脚スラリのミニスカ×ニーハイ姿
◆牧野真莉愛、モー娘。としてのラスト写真集は「完成形」
同作は、6月24日の日本武道館公演をもって11年9カ月在籍したグループを卒業する牧野の“正統派アイドルの完成形”を収めた、モーニング娘。としての最後の写真集。撮影は沖縄で行い、モーニング娘。として駆け抜けた青春の日々、眩しい笑顔、真っ直ぐな眼差し、そしてふと見せる儚さまで、アイドル人生の全てが刻まれており、見どころの多い出来栄えとなっている。
完成した写真集は、集大成ではなく「完成形」だといい、「見どころは全部なのですが、とにかく可愛いです」とにっこり。お気に入りの黒水着カットについては、「20歳の写真集のときに黒の水着を初めて着たのですが、大人になり、25歳になった私の黒い水着で、大人っぽい表情ができたかなと思います」と思い入れを言葉にした。
◆牧野真莉愛「モーニング娘。でいる時間すべてが青春だった」
牧野は、今年4月にハロー！プロジェクト公式サイトにて卒業が発表され、日本武道館で6月24日に開催予定の「モーニング娘。'26 コンサートツアー春 - Rays Of Light - Final〜牧野真莉愛卒業スペシャル〜」をもって、グループ並びにハロー！プロジェクトから卒業する。「ご自身にとって、モーニング娘。をひと言で表すと？」との質問には、「夢です。モーニング娘。になることが夢でした。その夢は叶ったし、モーニング娘。になった今でもずっと夢の中にいるような感じです」と回答。また、「私の中ではモーニング娘。は永遠の夢」と言葉にする場面もあった。
卒業については、「モーニング娘。を思う存分楽しめたと思ったときに決めました」と告白。「モーニング娘。にいる全部の時間が青春だったかなと思います」とし、「修学旅行に行くとか、文化祭に出るとか、そういうことはしてこなかったのですが、モーニング娘。でいる時間すべてが青春だったし、つんく♂さんが書いてくださった歌詞を見て、曲を歌って、その時間も青春だなと思いました」と振り返った。
卒業後の活動については白紙とのことだが、「私は小さい頃から蛯原友里さんが大好きだったので、蛯原友里さんのようになりたいなと思ってます」と希望に胸を膨らませた。（modelpress編集部）
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