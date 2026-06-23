

Number_i「冷やし雪肌精で涼感美白」篇メイキングカット

Number_i（平野紫耀・神宮寺勇太・岸優太）が出演する『雪肌精』新ＣＭ「冷やし雪肌精で涼感美白」篇が、６月26日より全国放映される。メイキング＆インタビュー動画が公開された。

【写真・動画】Number_i、『雪肌精』新ＣＭメイキング＆インタビュー

株式会社コーセーは、６月26日より、『雪肌精』の新CM「冷やし雪肌精で涼感美白」篇の全国放映を開始する。この新ＴＶＣＭに出演するのは、昨年の夏に引き続き、『雪肌精』グローバルブランドミューズのアーティストグループNumber_i。冷蔵庫で冷やされた化粧水とマルチ ジェルを取り出す〈３人のリアルな夏のスキンケアシーン〉や、“涼感美白”によって肌に冷たい夏が訪れた〈３人の透明感あふれるクールで涼やかな表情〉はみどころ。

また、昨年の夏から“冷やし雪肌精”を楽しんでいるNumber_iからは、この１年でさらに進化したエピソードトークも。「僕たちの家の冷蔵庫には“冷やし雪肌精”のＶＩＰ席がある（笑）」、「お中元に“冷やし雪肌精”ってアイデア、最高じゃない？」と盛り上がったインタビュームービーも公開された。 【Number_iインタビュー】――今回は、昨夏に続いて２回目の“冷やし雪肌精”のＣＭとなりますが、見どころは？

平野紫耀

今年も“冷やし雪肌精”の季節がやってきた！ということで。おめでとうございます（笑）。

神宮寺勇太

夏！まさに夏！って感じですね！

平野紫耀

昨年に続いて２回目の“冷やし雪肌精”のＣＭということで、今回は、僕たちがリアルに楽しむ“冷やし雪肌精”をお見せできたんじゃないかなと思います。

神宮寺勇太

今回、めちゃくちゃリアルでしたね。

平野紫耀

本当にプライベートの僕たちに寄ってる、というか。

岸優太

素の一面を見ていただけるかもしれないですね。

平野紫耀

自分の肌に『雪肌精』をゴクゴク飲ませるような、肌が飲み干すような心地よさと満足感が伝わるように撮影させていただきました。

神宮寺勇太

その通りでございます！夏のダメージに負けない、うるおいと透明感のあるお肌も、ぜひ皆さん見てください。

岸優太

お願いします！――過酷な夏のダメージに負けず、快適に過ごす秘訣を教えてください。

神宮寺勇太

暑いですからね、日本の夏は。

平野紫耀

年々温度も上がってるっていう気がするしね。何かあります？

神宮寺勇太

１日の疲れはその日のうちにとった方がいいから、夏だとシャワーだけの人も多いと思うんですが、お風呂にしっかり入って、一旦リセットするのが大事なんじゃないかなって思いますね。

岸優太

かなり大事だね。

神宮寺勇太

湯舟にね、ぜひ浸かってください。夏でもね。

平野紫耀

ですね。俺もけっこうサウナに行ったりするから、それがリフレッシュできてすごく気持ちいいので、ぜひ皆さんも試してみてください。岸くんは？

岸優太

それでいうと、自分は基本的にあんまりこだわりとかはないですけど、臨機応変に過ごしてるかな。

神宮寺勇太

臨機応変にね（笑）。

平野紫耀

なんかあるんですか（笑）？

岸優太

氷とか噛んじゃったりします。氷を食べたりします。

神宮寺勇太

（笑）！でも、本当は身体はあんまり冷やさない方がいいんですよ。中から冷やしすぎちゃうと腸とかも悪くなっちゃうからね。適度にねっていう。あと、冷房とかはどう？つけますか？

平野紫耀

冷房つけちゃうね。

神宮寺勇太

でも、長い時間当たりすぎるのはよくないからね。紫耀は特に、よく乾燥肌だって言ってるじゃないですか。そのあたりは気をつけてる？

平野紫耀

そうなんです。すっごい乾燥肌なんですよ。だから、夏は紫外線と冷房のすごいＷパンチで乾燥が来るから、そこはとにかく、夏のお肌のトラブルを防ぐために、乾いたなと感じる前に、早めにしっかり保湿したりとか、化粧水を肌にゴクゴク飲ませるように使ったりしてますね。

神宮寺勇太

めっちゃ大事！

岸優太

いやーびっくりした、２人はやっぱり意識高いなっていうか。神宮寺勇太は、女優さんですか？って思いました。意識高くてね、いい意味でね。かなりね。

神宮寺勇太

それでいうと違います（笑） 女優さんではないです（笑）。

岸優太

それは知ってますよ（笑）。分かりやすい例えとしてね。なんか、すみません（笑）。――暑い夏、冷蔵庫や冷凍庫にマストで入れているものを教えてください。

平野紫耀

お風呂あがりやサウナ後のアイスがすごい好きなので。アイスはけっこう入ってますね。あとお茶系ね、ルイボスティーとかけっこう好きだから。ジンはある？

神宮寺勇太

冷やす枕みたいなの、あるじゃん。

平野紫耀

持ってる！

岸優太

気持ちいいね！

神宮寺勇太

俺、あれをけっこう使うかもしれない、夏は。

平野紫耀

俺、あれ、３つ入れてる（笑）！

神宮寺勇太

３つも？ストックしてるんだね（笑）。僕は、寝つきがよくなる気がして。首の後ろとか冷やしてます。

平野紫耀

女優さんですか（笑）？

神宮寺勇太

それでいうと、女優さんじゃないです（笑）。 岸くんはやったことあります？

岸優太

気持ちよさそうだよね。夏は特にね。分かる。ただ、僕は、それこそ、冷凍庫には、この『雪肌精』のマルチジェル、入れてます！

平野紫耀

え、なんかずるくない？その答え（笑）。俺ら、アイスと枕ですよ。

岸優太

いやいや。真剣に答えさせてください（笑）。

神宮寺勇太

岸くんは、このマルチ ジェルを入れてると。

岸優太

そう。冷えたのが、お風呂あがりとか本当に気持ちいいし。日やけした後も肌のケアにも最高ですし。

平野紫耀

いやいや、それで言ったら、“冷やし雪肌精”は、俺もちゃんと入れてますよ！冷蔵庫に。マルチ ジェルは本当に気持ちいい。めちゃくちゃ気持ちいい。本当にしっとりするし。肌にピタッ！て感じがする。

岸優太

ね。心までうるおう感じだよね。リフレッシュになるというか、冷たさと気持ちよさとで。

神宮寺勇太

内面からもいけるっていうね。

平野紫耀

あるあるだけどさ、自分はちゃんと冷蔵庫にＶＩＰ席みたいなのを用意してある。“冷やし雪肌精”の！

岸優太

“冷やし雪肌精”の特別ゾーンね。

神宮寺勇太

あ、僕も、冷凍庫にＶＩＰ席用意します、マルチ ジェルの。

平野紫耀

あ、まだされてないの（笑）？

神宮寺勇太

ＶＩＰ席はまだされてないんで（笑）。

岸優太

しなきゃダメです。

神宮寺勇太

はい（笑）ぜひＶＩＰルームを。ルーム作っておきます（笑）。

平野紫耀

冷蔵庫にルームとかない（笑）！

岸優太

ってことは、まとめると、Number_i の冷蔵庫には“冷やし雪肌精”が座ってます！ということで、今年の夏は、皆さんもぜひ、普通の席でもいいので（笑）、“冷やし雪肌精”をスタンバイしてみてください！――今年の夏、大切な人にお中元を贈るなら？ Number_i のおススメは？

岸優太

難しい〜。

平野紫耀

贈ったことある？

神宮寺勇太

あります、あります。

平野紫耀

なに贈ったの？

神宮寺勇太

夏だから、そうめんとか。普段スーパーとかでは買わないような、ちょっと良い系のものを贈ったり。

平野紫耀

俺、もらったことないから分からないんだけど、フルーツとかもイメージあるね。

神宮寺勇太

なんかいいですよね、お中元ってね。日頃の感謝を改めて伝えることができる、っていう。

平野紫耀

そうね。僕は、やったことがないからこそ、初めてのお中元はスペシャルなことしたいなって。スタンダードじゃないもので。

神宮寺勇太

なんですか？

岸優太

なになに？？

平野紫耀

…思いつきました！“冷やし雪肌精”をお中元として。

岸優太

なるほど！それ、嬉しいよ。

平野紫耀

これ、けっこう斬新じゃないですか？流行りそうというか。夏、絶対おススメだし。すごくスペシャルな感じがある。

岸優太

いいアイデア！

神宮寺勇太

暑いですからね、夏は。年々暑くなってるから、このひんやり冷たいスキンケアでリフレッシュしてください！って贈るのがいいと思います。

平野紫耀

ですね。これは名案が出ましたね!!皆さんもぜひ、“冷やし雪肌精”のお中元をこれからのスタンダードにしてみてください！

岸優太

お願いします！

神宮寺勇太

お願いいたします！

３人

今年の夏も、僕たちNumber_iと一緒に、「冷やし雪肌精で涼感美白」をぜひ！