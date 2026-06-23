

名入り純金航空券に出し興奮の有村架純、黒木華、南沙良、塩野瑛久、天野千尋監督

有村架純、黒木華、南沙良、塩野瑛久、天野千尋監督がこのほど、都内で行われた、映画『マジカル・シークレット・ツアー』公開記念舞台挨拶に登壇した。 夫の横領と解雇を知り、子連れで金の密輸に手を染める主婦・和歌子を演じた有村は、「朝早くから映画を御覧いただきましてありがとうございます。昨日から無事に公開しまして、ここから沢山の方が映画を観て旅に出て行って欲しいなと思っております」と満員御礼の会場に向けて挨拶した。

ジャパンプレミアでの初お披露目以降、観客からは「爽やかな映画」「目まぐるしい展開で息つく暇がなかった」「エンタメ作品なのに社会派！」「見終わった後に心が少し軽くなった」などの激推しコメントがSNS等々に届いている。

これに有村は、「まさにそのような感想を抱いていただきたかったです。これから作品を観る方には、気負いせずに気楽に観ていただきたいです」と嬉しそう。

借金600万円を抱える非正規雇用の研究員・清恵役の黒木も、「彼女たちは犯罪に手を染めてはいるものの、三人分の人生を見られる映画です。色々な感想を頂けると頑張って良かったなと思います」とニッコリ。金の密輸仲間として和歌子（有村）と行動をともにする未婚で妊婦&貯金ゼロのキャバ嬢・麻由を演じた南は、本作について、「誰でも生きる事と正しい事の間で揺れる事があるけれど、それらをある意味爽やかに滑稽に描いているのが素敵」と感想を述べた。

和歌子（有村）の夫で横領と解雇を妻に隠していた高志役の塩野は、周囲からの反響に触れて、「観てくれたみんなから、第一声で“面白かった”と言ってもらえる事が多くて、まさにその一言に尽きると思います。社会派だけれども湿度がなくてカラッとして不思議なエンタメ性のある作品です」と話した。

念願の劇場公開を祝して製作された、東京とシンガポールを繋ぐ３枚の“純金製”航空券をお披露目。それぞれに「WAKAKO」「KIYOE」「MAYU」と役名が印字された、世界にひとつだけの純金航空券だ。本物の２４金で製作されたキラキラ美しい航空券を前に登壇者は「輝きが違う！」「欲しい！」と大興奮で、役名が印字されていることから黒木が「ということは…貰っていいよね？頂きます」とニヤリとし、劇中でシンガポールに行っていない塩野は、「あれ…TAKASHIは？」と残念そうに、次の渡航へ意欲を見せていた。