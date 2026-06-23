前回はABEMA

オランダと引き分けた試合ではNHKで、チュニジアを4対0で圧倒した試合では日テレで解説を担当した元日本代表の本田圭佑（40）。従来の解説者像をはるかに超えていくスタンスが話題となっている。

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結局のところこの手のイベントでは大量に現地に派遣される芸能人らよりも、「本物」の魅力が強いということを示したことになる。サッカーへの知識の深さに加えて、独自の言語センスが多くの視聴者の心に響いている。

盛り上げに大いに貢献している本田は現地でどのような待遇を受けているのだろうか。

前回のカタールW杯ではABEMAで解説を担当した本田。今回はここまで地上波で日本戦の解説を担っている。

本田圭佑

「予選はNHKで2試合、日テレで1試合です。歯に衣着せぬ言葉遣いを柱とする本田の独特の解説は前回のABEMAで話題になりました。NHKはW杯中継にかなり力を入れており、その目玉として本田に白羽の矢を立てた印象です」

と、スポーツ紙デスク。

井上会長の見せ場

キーマンへの密着取材はもちろん、日本サッカー協会に芸人を派遣して潜入取材風に仕立てるバラエティーや、そのお返しとばかりに協会の宮本恒靖会長とNHKの井上樹彦会長の対談など、番宣風の番組も目立っていた。

井上会長は定例会見で本田のオランダ戦での解説に触れ、「率直なコメントが非常に印象的。視聴者の皆さんに大いに共感頂けたのではないか。NHKの中継を大変魅力的なものにしていただき感謝しております」とコメントした。NHK関連の公式SNSでは「本田語録まとめ」がアップされている。

本田の独自解説は賛否両論あるとはいえ、サポーターを中心におおむね好意的な受け止められ方をしているようだ。ざっと紹介しておくと、《1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ》《この11番の名前なんすか？めっちゃうざいですよね》《オランダはとにかくデカいです。トイレの便器の高さもめちゃ高いです》などといったもので、一部の選手を除き「さん」と敬称を付けて呼び続け、日本の失点について《押してるやんファールや！ ならへんかなぁ。どう見ても押した》と憤りを隠さず、《そろそろイケる気がする》とつぶやいた6秒後に同点ゴールが生まれるという“予言”も示して見せた。

ホンダの待遇は

「チュニジア戦の解説では相手側をいじることは控えるなど、オランダ戦と比べて若干インパクトに欠けるように映った部分もありましたが、自主規制したというよりはむしろ実況相手との相性もありますし、全体として本田節は健在だったと思います」（同）

枚挙にいとまはないが、例えば《股（を抜いてのゴール）、サイドネットは神です》《ふざけんなや！ どう見てもファールやろ！ どう見てもアゴ痛いのやられてるやん》《富安さん素晴らしい。このブロックで10分話したいけど、そんな時間ないからハイタッチだけ》などといったものだった。

ところで、本田の待遇はどうなっているのだろうか。

「予選3試合は局をまたいでおり、決勝トーナメント進出を前提に滞在期間の長期化も想定されるため、代理店が入ってロジも含めて“交通整理”しているはずです」

と、ある民放幹部。

最高ランクの値付け

「ホテルや移動の手段などについては最高級を用意していることでしょうが、NHKでの1本の出演料金については20万円くらい、日テレはもう少し上といったレベルだと聞いています。サッカー選手によるW杯の解説では最高ランクの値付けでしょうが、現地に多数派遣されているタレントらよりも高額というわけではなさそうです。本田側としては解説1本の単価ではなく、NHKを中心に地上波で日本代表を自ら解説することの意味や栄誉を感じているのでしょう。そこで評価が高まれば今後のビジネスにもプラスがあるという副産物も生まれるとは思います」（同）

本田人気の理由には、単なる「サッカー通」レベルのタレントなどではなく、世界を知る男の考察を知りたいというニーズが大きいことを改めて示したのではないか。

デイリー新潮編集部