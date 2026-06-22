ココスジャパン（東京都港区）のファミリーレストラン「ココス」が、平日限定のランチメニューの新商品「海老とアボカドのレモンクリームパスタランチ」を含む5商品を6月23日に販売開始します。

【画像】揚げなすのモッツァレラトマトパスタランチ、ボリューム満点「チーズ＆ガーリックハンバーグランチ」もおいしそう！（5枚）

新商品は、海老やアボカド、セミドライトマトが入った爽やかな味わいのレモンクリームパスタに、ベビーリーフをトッピングし、彩り鮮やかに仕上げた一品。サラダ・スープバーがセットになって、価格は1089円（以下、税込み）です。

新商品のほか、グランドメニューで人気の「モッツァレラトマトパスタ」に、とろけるような食感の揚げなすを合わせた「揚げなすのモッツァレラトマトパスタランチ」（979円）、国産豚のしゃぶしゃぶに、シャキシャキとした“鬼おろし”をトッピングした「鬼おろし冷やし豚しゃぶプレートランチ」（1089円）、ジューシーなハンバーグにチェダーチーズと素揚げしたホクホク食感のガーリックをトッピングした、スタミナ満点の「チーズ＆ガーリックハンバーグランチ」（1089円）、「ランチ 純氷ふわふわかき氷 ミニ！いちご」（539円）も発売します。