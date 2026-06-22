開催：2026.6.22

会場：シチズンズバンク・パーク

結果：[フィリーズ] 6 - 2 [メッツ]

MLBの試合が22日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとメッツが対戦した。

フィリーズの先発投手はザック・ウィーラー、対するメッツの先発投手はデービッド・ピーターソンで試合は開始した。

1回裏、さらにサードが悪送球でフィリーズ得点 PHI 1-0 NYM、5番 エドムンド・ソーサ 初球を打ってショートへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 PHI 2-0 NYM

2回裏、2番 カイル・シュワバー 2球目を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでフィリーズ得点 PHI 5-0 NYM

3回表、1番 カーソン・ベンジ 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでメッツ得点 PHI 5-1 NYM

5回裏、3番 ブライス・ハーパー 5球目を打ってライトスタンドへのホームランでフィリーズ得点 PHI 6-1 NYM

6回表、5番 Ａ．Ｊ．ユーイング 3球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでメッツ得点 PHI 6-2 NYM

試合は6対2でフィリーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はフィリーズのザック・ウィーラーで、ここまで7勝1敗0S。負け投手はメッツのデービッド・ピーターソンで、ここまで3勝6敗1S。

ここまでフィリーズは42勝35敗で6.5ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区2位。一方メッツは34勝43敗で14.5ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-22 11:18:34 更新