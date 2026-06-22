サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は20日（日本時間21日）、グループF第2節の日本―チュニジア戦がエスタディオ・モンテレイで行われ、4-0で日本が勝利した。試合後の会場で、恒例となった日本サポーターのゴミ拾いに、国際サッカー連盟（FIFA）公式Xの“中の人”が参加する映像が公開された。

FIFA公式Xは日本時間22日、「視点：モンテレイ・スタジアムで日本のファンに加わり、究極の敬意を示す」とつづり、1本の動画を公開。映像にはチュニジア戦後の客席で日本サポーターがゴミ拾いするところにスタッフが混じる様子が収められていた。

FIFAの“中の人”は、客席に残されていた空き缶や紙製の小さなゴミなどを手で拾い、日本サポーターが広げた青色のビニール袋へゴミを投入。ビニールにまとめられたごみ袋を一か所に集めている様子も捉えられていた。

日本サポーターによるゴミ拾いは、これまでのW杯や国際大会でも度々目撃されるなど風物詩に。米ダラス・スタジアムで行われたオランダとのグループ初戦後にも目撃され、FIFA公式Xでは「日本のファンが毎試合後にスタジアムを掃除する理由。リスペクトだ」と記され、実際にサポーターがゴミ拾いする様子を紹介していた。



（THE ANSWER編集部）