「派手にぶっ飛ばされました」堀口恭司、無念のKO負け後SNS初投稿も前向き「まだ俺の夢は諦めない」
格闘家の堀口恭司が21日にInstagramを更新。日本時間の同日、UFCの舞台で無念のKO負けを喫した今の心境を語った。
【写真】本当にかわいい！ 堀口恭司と美人妻の2ショット
堀口は日本時間21日にアメリカ・ラスベガスで行われた「UFC Fight Night: Kape vs. Horiguchi 2」に出場し、フライ級ランキング2位のマネル・ケイプと対戦。この試合に勝利すれば、ジョシュア・ヴァン（ミャンマー）が保持する同フライ級タイトルマッチも見えていた堀口だったが、およそ8年半ぶりの再戦は、3Rにケイプのフックをまともに食らいダウンしたところでバックからパウンドを畳みかけられ、無念のTKO負けを喫した。
試合後に、堀口はInstagramを更新し、試合直前の写真を公開。投稿の中で堀口は「皆さん、応援ありがとうございました」とファンに感謝。続けて試合について「派手にぶっ飛ばされました」と振り返り「ケイプ選手強かった。ありがとうございました！」とコメント。さらに「これだから格闘技は辞められないよね。鍛え直してまたすぐに戻ってきます！まだ俺の夢は諦めない」と前向きな心境をつづっている。
彼の投稿にファンからは「堀口選手の試合してる姿にいつも感動と興奮もらってます」「絶対ベルト巻く日が来るって信じてます！」「堀口恭司は最強で最高です」などのエールが届いている。
引用：「堀口恭司」Instagram（＠kyoji1012）
【写真】本当にかわいい！ 堀口恭司と美人妻の2ショット
堀口は日本時間21日にアメリカ・ラスベガスで行われた「UFC Fight Night: Kape vs. Horiguchi 2」に出場し、フライ級ランキング2位のマネル・ケイプと対戦。この試合に勝利すれば、ジョシュア・ヴァン（ミャンマー）が保持する同フライ級タイトルマッチも見えていた堀口だったが、およそ8年半ぶりの再戦は、3Rにケイプのフックをまともに食らいダウンしたところでバックからパウンドを畳みかけられ、無念のTKO負けを喫した。
彼の投稿にファンからは「堀口選手の試合してる姿にいつも感動と興奮もらってます」「絶対ベルト巻く日が来るって信じてます！」「堀口恭司は最強で最高です」などのエールが届いている。
引用：「堀口恭司」Instagram（＠kyoji1012）