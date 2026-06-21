1食約267kcalで高たんぱく！切って鍋に入れるだけで完成する「牛赤身ひき肉の無水カレー」
YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「8食267kcalで作り置きもバッチリ！牛肉の無水カレーが高たんぱく低脂質で過去一ウマいダイエットレシピだった【無水カレーニキコラボ】」と題した動画を公開しました。コラボゲストに「無水カレーニキ」を迎え、ダイエット中にも最適な高たんぱく・低脂質の無水カレーを紹介しています。
動画では、水や油を一切使わず、野菜の水分と肉の旨みだけで煮込む「無水調理」の魅力が語られています。トマト、ナス、えのきをざく切りにして鍋に入れ、その上に約900gの牛赤身ひき肉とS&Bの「赤缶カレー」を丸ごと1箱乗せるという、豪快な調理工程を披露。ポイントとして「水分がしっかり出る大きめトマトを使うこと」や、煮込んだ後に「トマトをしっかり潰しながら混ぜる」ことが挙げられました。
完成したカレーを実食したしらっちは、「無水カレーニキのカレー食べた中でも一番ウマい！」と大絶賛。「具材が溶けてるから食べごたえとしてスルスル入っていく」と語り、その味わいとダイエット向きな栄養バランスを高く評価しました。
1食あたり約267kcal、タンパク質26.6gでありながら、食べ応え抜群のこのレシピ。冷凍ストックも可能とのことで、ダイエット中の作り置きメニューとして試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］（8食分）
・牛赤身ひき肉 約900g
・大きめトマト 6個
・ナス 3本
・えのき 1袋
・S&B 赤缶カレー 1箱（4袋）
［作り方］
1. トマトはヘタを切り落とし4等分のざく切りにする。ナスは細かくざく切りにし、えのきは3等分にカットしてほぐす。
2. 鍋にトマト、ナス、えのき、牛赤身ひき肉の順番に敷き詰める。
3. 一番上に赤缶カレーを1箱分（4袋）振り入れる。
4. 鍋に蓋を置き、15～20分ほど弱火で煮込む。
5. 水分が出てきたら蓋を開け、トマトをしっかり崩すように全体を混ぜ合わせる。
6. 再び蓋をして、弱火で5分程度煮込んだら完成。
動画では、水や油を一切使わず、野菜の水分と肉の旨みだけで煮込む「無水調理」の魅力が語られています。トマト、ナス、えのきをざく切りにして鍋に入れ、その上に約900gの牛赤身ひき肉とS&Bの「赤缶カレー」を丸ごと1箱乗せるという、豪快な調理工程を披露。ポイントとして「水分がしっかり出る大きめトマトを使うこと」や、煮込んだ後に「トマトをしっかり潰しながら混ぜる」ことが挙げられました。
完成したカレーを実食したしらっちは、「無水カレーニキのカレー食べた中でも一番ウマい！」と大絶賛。「具材が溶けてるから食べごたえとしてスルスル入っていく」と語り、その味わいとダイエット向きな栄養バランスを高く評価しました。
1食あたり約267kcal、タンパク質26.6gでありながら、食べ応え抜群のこのレシピ。冷凍ストックも可能とのことで、ダイエット中の作り置きメニューとして試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］（8食分）
・牛赤身ひき肉 約900g
・大きめトマト 6個
・ナス 3本
・えのき 1袋
・S&B 赤缶カレー 1箱（4袋）
［作り方］
1. トマトはヘタを切り落とし4等分のざく切りにする。ナスは細かくざく切りにし、えのきは3等分にカットしてほぐす。
2. 鍋にトマト、ナス、えのき、牛赤身ひき肉の順番に敷き詰める。
3. 一番上に赤缶カレーを1箱分（4袋）振り入れる。
4. 鍋に蓋を置き、15～20分ほど弱火で煮込む。
5. 水分が出てきたら蓋を開け、トマトをしっかり崩すように全体を混ぜ合わせる。
6. 再び蓋をして、弱火で5分程度煮込んだら完成。
YouTubeの動画内容
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