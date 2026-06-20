パラグアイのアルミロンがトルコ戦で退場に

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は19日（日本時間20日）、グループD第2節のトルコ―パラグアイ戦がサンフランシスコ・ベイエリア・スタジアムで行われ、パラグアイが1-0で勝利した。一方で、パラグアイの10番ミゲル・アルミロンが前半アディショナルタイムにレッドカードで退場となった。今大会からの新ルールが初適用。口を隠すだけでレッドカードになる理由とは。

パラグアイが1-0とリードして迎えた前半アディショナルタイム。ファウルでプレーが止まったところで両チームが小競り合いになった。その後、VARが介入。アルミロンが相手選手に向かい、片手で口元を隠すような仕草をしていたことが発覚した。主審は「口を覆っていた！ 判決はレッドカードだ！」と力強く宣言してレッドカードを高々と掲げた。

この新ルールが決まったのは4月のこと。英公共放送「BBC」によると、カナダ・バンクーバーで行われた国際サッカー評議会（IFAB）の特別会議の中で提案・承認されたという。大きなきっかけとなったのは、2月のUEFAチャンピオンズリーグで、ベンフィカのジャンルカ・プレスティアーニ（アルゼンチン）がレアル・マドリードのヴィニシウス・ジュニオール（ブラジル）に対して取った行動だ。

プレスティアーニはシャツで自分の口を隠しながら、ヴィニシウスに対して何か話しかけた。この行為が人種差別にあたるとして、UEFAから1試合の暫定出場停止処分が下された。さらにUEFAの調査で同性愛嫌悪的な行為が発覚し、6試合の出場停止処分が下された。

BBCによると、国際サッカー連盟（FIFA）のジャンニ・インファンティーノ会長は「もし選手が口を覆って何かを言い、これが人種差別的な結果を持っているとすれば、明らかにその選手は退場になるべき。言うべきじゃないことを言ったという推定があってしかるべき。そうでなければ、口を覆う必要などないのだから。隠すべきものがないなら、何かを言うときに口を隠すな。それだけだ」と説明している。



（THE ANSWER編集部）