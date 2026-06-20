【戦慄】「味の素を嫌う国」の不都合な真実…“人種差別”の歴史と、日本を支配する「偽りの無添加」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パジメ | Pajime」が、日本の食卓やお馴染みの調味料に隠された闇を鋭く告発する動画「なぜアメリカ人は『味の素』を嫌う？【炎上覚悟】人種差別の歴史と、日本を支配する『偽りの無添加』の正体とは？」を公開。私たちが日常で信じ込まされている「安全」の常識を覆す内容が、ネット上で大きな議論を呼んでいる。



動画でパジメがまず切り込んだのは、うま味調味料の主成分「MSG（グルタミン酸ナトリウム）」が、アメリカで「悪魔の毒物」として忌み嫌われてきた歴史的背景だ。1968年に提唱された「中華料理店症候群」をきっかけに徹底排除されたMSGだが、後の大規模な科学調査で健康への因果関係は完全に否定されている。パジメは、その根底にあったのはメディアが先導した「アジア人への人種差別と偏見」だったと、不都合な真実を指摘した。



しかし、パジメは単にMSGを擁護するわけではない。その調味料が脳に与える影響については、強い警告を発している。



「純度100%の旨味」は、脳に「すごい栄養が入ってきた」と錯覚させ、ドーパミンを大量に放出させて偽の食欲を作り出すという。これによりジャンクフード依存が引き起こされ、「自然の優しい味が物足りなくなる」とパジメは語る。自身も過剰摂取で口の中が腫れる「MSG過敏症」であると明かし、そのリスクを身を以て伝えている。



さらに論刃（やいば）は、日本の食品業界が隠す「最大の抜け穴」へと向けられる。

スーパーでよく見かける「化学調味料無添加」という魅力的な言葉。しかし、その裏の原材料名を見ると「酵母エキス」や「たん白加水分解物」の文字が並んでいるケースが非常に多い。パジメはこれを「法律上は食品に分類されているだけの、実質的なMSGだ」と一蹴する。



企業が「無添加」というクリーンなイメージを崩さずに、消費者の脳を強力にバグらせる依存成分を抜け穴的に利用している現状を、痛烈に批判した。



「自然の出汁」と「精製されたMSG」では、純度も脳への吸収スピードも全く違う。「我々はすでに調教済み」と、安さと旨さの裏で依存状態にある現代の食環境を嘆いたパジメ。



アメリカで起きた偏見の歴史、そして私たちが日々騙されている「無添加ビジネス」のからくり。食の安全を脅かす巧妙なシステムの全貌は、ぜひ動画でその生々しい解説を確かめてほしい。