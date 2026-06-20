タレントの中山秀征が２０日、ＭＣを務める日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）に生出演した。

番組では、サッカーの北中米Ｗ杯でＦＩＦＡランク１８位の日本がメキシコ・モンテレイで２０日（日本時間２１日）、１次リーグ第２戦のチュニジア戦に臨むことを伝えた。

冒頭で中山は「実は私も明日のチュニジア戦を観戦すると、皆さんにお伝えするということですね。今からですね、この後、メキシコに向かいます」と明かした。

続けて「番組の途中にですね、私、行かないと間に合わないということなんです」と番組を途中退席することを予告した。さらに「弾丸でございますので、番組は続きますので、ぜひ最後までご覧いただきたいと思います。そしてですね、明日の朝は、メキシコから生中継でお届けします」と伝え「どういうスケジュールになっているんだ？」と笑わせていた。

その後、生放送の途中で出演者から出発を促されると中山は「今から空港にいきます」と切り出し、黄色のソンブレロをかぶり、サングラスをかけオレンジのキャリーバッグを手にし「アディオス！カンペオン！優勝だ」と笑わせ「このまま空港にいきます。ドンタコス、ドンタコス」と言い残しスタジオを去った。