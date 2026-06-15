6月14日放送の情報番組『シューイチ』（日本テレビ系）に、元KAT-TUNの中丸雄一（42）が出演。かつて自身が担当していた番組コーナー「まじっすか」に登場し、視聴者を騒然とさせた。中丸は’24年8月に女子大生との“ホテル密会”が『週刊文春』で報じられ、芸能活動を自粛。’25年1月に活動を再開させたが、騒動以前にレギュラー出演していた番組には復帰できないままだった。しかし同年10月に『5時に夢中！』（TOKYO MX）の水曜