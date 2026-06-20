マリオット・インターナショナルは、ガールズグループ「TWICE」とのコラボレーション企画「キャンディー・ドリーム」を6月1日から8月31日まで展開する。

TWICEの公式カラーとライトスティックをモチーフに、キャンディをテーマにしたアフタヌーンティーや、ピンクを基調としたコンセプトルームを用意する。アフタヌーンティーはJWマリオット・ホテル東京、ウェスティンホテル東京、ザ・リッツ・カールトン大阪、W大阪、シェラトングランドホテル広島、ザ・リッツ・カールトン福岡の6軒のホテルで提供する。

対象のアフタヌーンティーを注文した人には、抽選でトートバッグ、タンブラー、コースター各50名分のオリジナルグッズをプレゼントする。期間中は来店先着順で、キービジュアルを使ったオリジナルコースターも1人1枚配布する。

コンセプトルームは、W大阪の40平方メートルのキングまたはツイン客室をTWICE仕様に整え、リボンやキャラクター、ピンクトーンのファブリックなどで世界観を表現する。宿泊料金は1泊1室あたり90,200円からで、ウェルカムキット、「キャンディー・ドリーム」アフタヌーンティー各2名分含む。料金はいずれも税・サービス料込。