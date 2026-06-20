ボクシングのトリプル世界戦（７月２０日、両国国技館）の開催発表会見が１９日、都内で開かれた。ＷＢＡ世界バンタム級王座決定戦は、同級１位の増田陸（２８）＝帝拳＝と同級２位の比嘉大吾（３０）＝志成＝が争う。ＷＢＯ世界スーパーフライ級王座決定戦は、同級３位で元世界２階級制覇王者の寺地拳四朗（３４）＝ＢＭＢ＝が同級４位イスラエル・ゴンザレス（２９）＝メキシコ＝と激突。ＷＢＣ世界ライトフライ級王者・岩田翔吉（３０）＝帝拳＝は初防衛戦で同級１位エリク・バディジョ（３０）＝メキシコ＝を迎え撃つ。

比嘉が１年ぶりにリングに帰ってくる。昨年７月、王者バルガス（米国）にドローで及ばず引退を表明していたが、「やっぱりボクシングは天職だなと。帰ってまいりました（笑）」と撤回。きわめて異例となる４戦連続での世界挑戦となるが「覚悟を持って世界王者になる」と発奮した。

一時は営業マンとして就職するつもりだったものの「イメージした時よかったのはボクシングをやっている人生だった」と再起に傾いたという。「３回連続くらい引退詐欺をしてしまったが、この場を借りて引退しませんと」と宣言した。

ＷＢＡバンタム級王座をめぐっては堤聖也が負傷で休養王者となっており、今月１３日には前世界３団体スーパーフライ級王者“バム”ジェシー・ロドリゲス（米国）が王者バルガスを撃破し、新王者に輝いた。

ただ、バムはスーパーバンタム級王者・井上尚弥（大橋）との対決も視野に入れており、今後が不透明だ。主催者の帝拳は「７月２０日までにロドリゲスの動向も決まり、正常にタイトルマッチが行える状況に戻る事を期待する」と状況を説明。世界初挑戦の増田は「必ず世界王者になりたい」と決意を込めた。