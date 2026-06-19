⼤泉 洋が、新曲「ひざこぞう」のMVをCREATIVE OFFICE CUE公式YouTubeチャンネルにて公開した。

MVは、楽曲が持つ温かくも力強いメッセージ性をストレートに表現したストーリー仕立ての作品だという。俳優・細田佳央太が出演しており、若者が抱いている思い通りにいかない悔しさや、内に秘めた熱意をリアルかつ瑞々しく好演している。さらに、その若者の苦悩と成長を温かい眼差しで見守る上司役として、大泉 洋本人も出演。二人の世代を超えた心の交流と、楽曲の世界観がリンクする心温まるストーリーに仕上がっているとのことだ。

写真◎Sara Masuda

さらに今回、「ひざこぞう」が、日本テレビ系で放送中の朝の情報番組『DayDay.』の7月エンディングテーマに起用されることも同時に発表された。

◾️『大泉 洋 芸能生活30周年記念EP「感謝しかございません」』

2026年8月12日（水）リリース

購入：https://yooizumi.lnk.to/30th_anniversary_EP 初回限定盤 通常盤 ThankCUE+限定セット 〈初回限定盤（CD+Blu-ray）〉\5,280（税込）AZCS-19001

※3面デジパック仕様

※32Pブックレット

※「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコード封入 〈通常盤[CD only]〉/ \2,750（税込）AZCS-10001

※12Pブックレット 〈ThankCUE+限定セット（CD+Blu-ray）〉/ \7,370（税込）PROA-1010

*数量限定商品：2026年6月22日（月）23時59分まで受付の方は8月12日に商品をお届け。以降の受付の方は順次商品発送および商品が無くなり次第受付終了。

※3方背スリーブケース

※トールケース仕様

※32Pフォトブック

※特製アクリルスタンド ▼CD収録曲（全6曲収録予定）

「キラーチューン！」 （第一興商「LIVE DAM WAO!」CMソング）

「陽炎」（TVアニメ「火喰鳥」エンディングテーマ）

「ひざこぞう」（日本テレビ系「DayDay.」7月エンディングテーマ）

「みんなのYEAH!!!」

「なんてことない日々」

「Welcome to Arena」 ▼Blu-ray収録内容 ※初回限定盤、ThankCUE+限定セット共通

「キラーチューン！」「陽炎」などのMusic Videoの他、レコーディング時の貴重なメイキング映像などを収録 ▼店舗別オリジナル特典

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・セブンネットショッピング：トート型エコバッグ

・@Loppi / HMV：A4クリアファイル - A ver.

・タワーレコード：A4クリアファイル - B ver.

・楽天ブックス：A4クリアファイル - C ver.

・CUEPRO / アスマート / UM STORE：A4クリアファイル - D ver.

・その他CDショップ / EC：ステッカー

◾️＜芸能生活３０周年記念！！大泉洋リサイタル２-リベンジ- supported by LIVE DAM WAO!＞ 会場：北海道立総合体育センター 北海きたえーる(札幌市豊平区豊平5条11丁目1-1)

日程：2026年5月30日（土）、31日（日） 15:00開場/ 16:00開演

問合わせ：オフィスキューお問合せフォームhttps://www.office-cue.com/contact/ 会場；神戸ワールド記念ホール（神戸市中央区港島中町6-12-2）

日程：2026年6月11日（木） 17:00開場/ 18:00開演13日（土）、14日（日） 15:00開場/ 16:00開演

問合せ：キョードーインフォメーション0570-200-888 [12:00〜17:00/土日祝除く] 会場：横浜アリーナ（横浜市港北区新横浜3丁目10）

日程：2026年6月20日（土）、21日（日） 15:00開場/ 16:00開演

問合わせ：キョードー横浜045-671-9911 [土日・祭日を除く11:00〜15:00] 詳細：https://www.teamnacs.com/stage.php?ex=2026_02