「心臓が張り裂けそうだ」地元メキシコに痛恨黒星の韓国代表に母国メディアは大ショック「歴史に刻まれる衝撃ミス」「またジンクスを打破できず…」【W杯】
現地６月18日、北中米ワールドカップのグループＡでメキシコ代表と韓国代表が対戦。見せ場に乏しい前半を０−０で終えると、50分に試合が動く。韓国はＧＫキム・スンギュが味方ＤＦとぶつかってクロスボールをファンブル。このこぼれ球をルイス・ロモに決められてしまう。ホン・ミョンボ監督は早々にソン・フンミンを交代させるなど積極策に打って出て、終盤に立て続けに好機を掴んだが…。最後までゴールは遠く、惜しくも０−１で敗れ去った。
これで韓国はワールドカップで三度メキシコに黒星を喫する結果となった。連勝のメキシコがグループ首位通過を決めた一方で、１勝１敗の韓国は第３戦の南アフリカ戦で引き分け以上なら２位突破が確定する。
メキシコとの大一番を受けて、韓国メディアの反応はシビアだ。『Xsports News』は「歴史に刻まれる衝撃的なミスであり失点だ。あまりにも手痛い敗戦となってしまった」と断じ、『MKスポーツ』は「心臓が張り裂けそうなミスだった。韓国はまたしても宿敵メキシコから白星を挙げられず、ワールドカップにおける“第２戦のジンクス”も打破できなかった。これで通算４分け８敗となったのだ」と報じている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
メキシコとの大一番を受けて、韓国メディアの反応はシビアだ。『Xsports News』は「歴史に刻まれる衝撃的なミスであり失点だ。あまりにも手痛い敗戦となってしまった」と断じ、『MKスポーツ』は「心臓が張り裂けそうなミスだった。韓国はまたしても宿敵メキシコから白星を挙げられず、ワールドカップにおける“第２戦のジンクス”も打破できなかった。これで通算４分け８敗となったのだ」と報じている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF