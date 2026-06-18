【FIFAワールドカップ2026】ウズベキスタン代表 1ー3 コロンビア代表（日本時間6月18日／メキシコシティ・スタジアム）

【映像】話題を呼んだ執念のつま先ショット（実際の様子）

つま先ギリギリでネットを揺らしたゴールに称賛が集まっている。

日本時間6月18日にFIFAワールドカップ2026のグループKの第1節が行われ、ウズベキスタンとコロンビアが対戦。試合は2大会ぶり7度目の出場となったコロンビアが3点を奪って勝利を収めた。その41分、コロンビアのサイドバックが執念でゴールネットを揺らす。

相手陣内の左サイドからやや内側に入ったところから、FWルイスディアスが右足でゴール前にクロスを蹴り込む。これに反応したのは、攻め上がっていた右サイドバックのダニエル・ムニョス。背番号2は相手の左サイドバックと左センターバックの間から走り込み、後ろから来るボールに対して右足を懸命に伸ばしてシュート。つま先ギリギリで触ったボールが、GKの手をかわしてネットを揺らした。

解説・水沼貴史氏は「うわっ」と驚嘆の声を漏らし、「すごいゴール。ルイス・ディアスがボールを持った時、ハメス（ロドリゲス）が外に張った。そういうタイミングでムニョスが入ってきた。（相手DFは）左（のハメス）も見なきゃいけないという時に、ムニョスが入ってきた。良い場所から良い場所に、素晴らしいランニングとパス、そしてシュート。よく合わせて、素晴らしいですね」と激賞した。

ファンもSNS上で「うますぎるやろ」「タイミングも完璧や」「ムニョスの1ミリ」と興奮気味に称賛した。（FIFAワールドカップ2026）