パナ名作「BP01」が復刻。パナソニック×BEAMSの50周年電動アシスト自転車が数量限定で登場

パナソニックの電動自転車の中でも、BMXライクなストリート感で人気を集めている「EZ」。そのルーツとなったBEAMSとのコラボモデル「BP01」が「BP01／EZ LIMITED」（15万7000円）として復刻！ さらに、その後継機となる現行モデルの「BP02」には、限定仕様の「BP02 LIMITED」（17万3000円）が新たに登場します。

今回のコラボは、BEAMS創業50周年を記念した第3弾。そもそもの始まりは、BEAMS創業30周年の2006年（発売は2007年）に誕生した初コラボモデルの「BP01」。“乗りたくなる電動アシスト自転車”をテーマに、パナソニックの技術とBEAMSの遊び心あるデザインが融合したこのモデルは、限定200台がわずか2週間で完売するほどの人気ぶりで、その後に登場したインラインモデルの「EZ」の礎になりました。

続く40周年の2016年には、「BP01」をアップデートし、乗ること自体を楽しめる“クルーズする電動アシスト自転車”をテーマに、デザイン性と日常での使いやすさを高めたコラボ第2弾の「BP02」が登場。のちに現行モデルとしてラインナップされるほど支持を集めました。

そして、迎えた50周年では、過去のコラボモデルへのオマージュを込めた限定モデルが誕生。パナソニックが掲げる“安全・快適な移動”と“心躍る楽しさ”、そしてBEAMSが目指す“happy life solution communities”を融合した「ハッピームーービング！」をテーマに、ストリートと遊び心を纏った電動アシスト自転車の魅力を、再び特別な形で実現しました！

▲「BP02 LIMITED」

まず、7月上旬に限定500台が発売される「BP02 LIMITED」は、「BP02」をベースにしたモデルで、“融合”をコンセプトに初代「BP01」のディテールを随所に受け継いでいます。BEAMSブランドロゴの入ったフレームプレートやリアキャリアを備え、発売当時のカラーであるオレンジとグリーンの2色展開となっています。

ハンドルも従来のワイドハンドルではなく、「BP01」の仕様とデザインを継承した「EZ」のセミアップタイプを採用している点がポイント。視界が開けるような安定したハンドルポジションで、小回りも効きやすく、街中を軽快に走り抜けるのにぴったりな乗り味に。

ギアは内装3段。アシスト時の走行距離はパワーで約46km、オートマチックで約54km、ロングで約78kmと、日常使いには十分なスペックを備えています。充電時間は約4時間です。

▲「BP01／EZ LIMITED」

お次は、10月上旬に限定1000台が発売される「BP01／EZ LIMITED」。こちらは当時の仕様を再現した“復刻”をコンセプトにしたモデルで、カラーはBEAMSのコーポレートカラーであり、発売当時の鮮やかなオレンジを採用。BMX譲りのコンパクトなボディはミニバンやSUVに積み込みやすく、キャンプなどのアウトドアシーンに連れ出すことも可能です。20インチの幅広タイヤを履いているため、ちょっとしたオフロードにも対応してくれます。

また、従来モデルの「EZ」がベースなので、フロントバスケットやドロヨケなど、EZ用アクセサリーで自分好みにカスタマイズする楽しさもあります。

ギアは内装3段。アシスト時の走行距離は、パワーで約31km、オートマチックで約35km、ロングで約55kmとなっており、充電時間は約3時間です。

なお、両モデルとも、BEAMSデザインによる“Limited Drop. Endless Flow.”の文字が刻まれた50周年モデル限定シンボルをシートチューブにあしらい、特別モデルであることをさりげなく主張しています。

パナソニック×BEAMSのコラボの歴史を象徴する今回の限定モデルは、ストリート映えするルックスはもちろん、日常の移動をちょっと特別なわくわくする時間に変えてくれる“乗る楽しさ”も教えてくれます。自転車をただの移動手段ではなく、自分らしさを表現するライフスタイルの一部として楽しみたい人にこそ、ぜひ手に取ってほしい一台です。

>> パナソニック サイクルテック×ビームス

＜文／GoodsPress Web＞

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