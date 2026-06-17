ニッポンの社長・辻皓平が“改名”を報告「芸名を辻クラシックに戻します！」
お笑いコンビ・ニッポンの社長の辻皓平が17日、自身のXを更新し、芸名を「辻クラシック」に改名したことを発表した。
【写真】2025年…ダブルインパクト初代王者に輝きトロフィーを掲げるニッポンの社長
辻はXで「芸名を辻クラシックに戻します！気軽に辻と呼んでください！」と報告。ファンに向けて、新たなスタートを宣言した。
また、吉本興業グループが運営する公式エンタメサイトを通じて、改名の経緯についても説明。「昔この名前で活動していたので名前を戻したいと思い、改名しました！」と明かし「相方がケツになったのでケツを引き立たせる為に本名で活動していたが、『もう、こいつええかな』と思いました」とコメントしている。
【写真】2025年…ダブルインパクト初代王者に輝きトロフィーを掲げるニッポンの社長
辻はXで「芸名を辻クラシックに戻します！気軽に辻と呼んでください！」と報告。ファンに向けて、新たなスタートを宣言した。
また、吉本興業グループが運営する公式エンタメサイトを通じて、改名の経緯についても説明。「昔この名前で活動していたので名前を戻したいと思い、改名しました！」と明かし「相方がケツになったのでケツを引き立たせる為に本名で活動していたが、『もう、こいつええかな』と思いました」とコメントしている。