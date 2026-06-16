6月15日放送の『5時に夢中!』（TOKYO MX）で、タレントのマツコ・デラックスが東京の街の変化について私見を述べ注目を集めている。

「この日の放送では東京23区のうち北区、豊島区、板橋区、練馬区といった北側のエリアが若い女性の人気を集めているという話題が取り上げられました。彼女たちは“東京ノース女子”とも呼ばれているようです。これに対しマツコさんは、『とても危惧しているのが駒込もそうですし巣鴨だったり。赤羽とか十条とか。ジジイがいっぱいいたはずなんですよ』と話し、これらの地域のモツ鍋屋などの飲食店に若い女性が集まることで『そこにしか居場所がなかったじじいはどこに行ってるんだっていうね』と疑問を呈しました」（スポーツ紙記者）

さらにマツコは、「メディアとしての責任も感じてるんですけど、そういう所を取り上げる」とも話していた。ディープなスポットがメディアで取り上げられることで、新しい若い客が集まる分、従来利用していた人たちの居場所を奪っているのではないかと意見を述べた。

これにはX上で、

《マツコの意見に賛成。女子が近寄らなくてもいいエリアってのはあるはずなんだよな…男性達が気を抜ける聖域は大切に守ってくれ》

《城北に余計なラベリングをするんじゃないよ》

といったマツコに共感する声が聞かれる。

“街ネタ”を好むマツコらしいコメントであったものの、そこには“意味深”なメッセージも込められていると指摘するのは放送作家だ。

「マツコさんの冠番組『マツコの知らない世界』（TBS系）のXアカウントでは、6月9日の放送を受け《放送直後は混雑が予想されますので、ご来店の際はお時間に余裕をもってお越しください。皆さまのご理解と混雑緩和へのご協力をお願いいたします》と異例の呼びかけが話題となりました。放送では神戸の中心部である三宮の地下街にあるディープな飲食店が取り上げられていました。今回、マツコさんが“メディアの責任”を絡めて語ったのは、この件が念頭にあったためかもしれません」

マツコの番組は、『マツコの知らない世界』のほか『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）でもディープなスポットやテーマを取り上げるケースが多い。今回のマツコのコメントは、これらの番組制作のあり方に対する苦言も含まれていそうだ。