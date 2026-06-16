SEVENTEEN・HOSHI、自身の誕生日にソロの新曲「SNAPBACK」公開。作詞・作曲にも参加

世界で活躍する13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のメンバー・HOSHI（ホシ）の新曲「SNAPBACK」が、彼の誕生日である6月15日の午後6時に公開された。

「SNAPBACK」は、抗えない魅力をウィットに富んだ表現で描いた楽曲だ。オールドスクール風のギターサウンドと洗練されたリズムが、軽快な雰囲気を醸し出している。誰かに心を奪われた瞬間と、その感情から抜け出せずに何度も相手へと向かってしまう心を、ウィットに富んだ歌詞とトレンディな感性で表現した。

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HOSHIは「SNAPBACK」の作詞・作曲にも参加し、音楽的な実力を披露した。SEVENTEENのパフォーマンスチームのリーダーとして卓越したステージ支配力を見せてきた彼は、着実に自作曲を発表し、その領域を広げている。特に今回の新曲はHOSHIの誕生日に発表されたため、一層の意味を持つ。彼を待ちわびているCARAT（SEVENTEENのファンダム名）にとって、特別なプレゼントになったことだろう。

HOSHIは2021年のMixtape「Spider」を皮切りに、強烈なヒップホップサウンドが際立つ「TAKE A SHOT」、激情的な展開と叙情的な感性が調和した「Fallen Superstar」、ロマンチックなラブソング「Baby, Honey」など、多彩なソロ曲を披露し、ディスコグラフィーを築き上げている。

一方、HOSHIが所属するSEVENTEENは、来る6月20日〜21日に仁川アジアード主競技場で「2026 SVT 10TH FAN MEETING 」を開催する。彼らは2年連続でスタジアム規模のファンミーティングを開催するだけでなく、チケットも全席完売させ、圧倒的な人気を証明した。

加えて、7月3日からは東京で、7月4日からは大阪で、「＜Ice Cream with MINITEEN＞ SEVENTEEN Official Character POP-UP」の開催も決定。CAPSULE TOYを含む日本オリジナル商品も販売するとのことだ。

【開催概要】

＜Ice Cream with MINITEEN＞ SEVENTEEN Official Character POP-UP

＜東京＞開催期間：2026年7月3日（金）〜7月20日（月・祝）開催場所：第9SYビル 1F (東京都渋谷区神宮前6-23-3)営業時間：全日11:00〜19:00

＜大阪＞開催期間：2026年7月4日（土）〜7月15日（水）開催場所：シログチビル 1-2F (大阪府大阪市北区角田町2-15)営業時間：全日11:00〜19:00