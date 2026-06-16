「腹筋すごい」美白話題の女子ハードラーに喝采 鍛え抜いた肉体は「美しい」「憧れます」
インスタグラム更新
12〜14日に行われた陸上の日本選手権で女子100メートル障害の中島ひとみ（長谷川体育施設）が、悲願の初優勝を飾った。15日には自身のインスタグラムを更新。歓喜の文面に添えた写真に、ファンの視線が集中した。
ハイレベルな一戦を中島が制した。予選、準決勝で12秒77をマーク。14日の決勝でも同じ12秒77で優勝し、秋の名古屋アジア大会代表にも決まった。
悲願の日本選手権制覇の翌日、自身のインスタグラムを更新。「14年前、最後に日本一を獲ったこの場所で14年ぶりの日本一。 アジア大会内定 すごく、すっっっごく長かったけど またこの景色を見ることができて本当に、本当に幸せです」とし、トロフィーを掲げる写真などを公開した。
美白でも話題になる30歳。投稿した写真では鍛え上げられた肉体も目立ち、ファンから様々な声が上がった。
「腹筋がすごい」
「トロフィーより、芸術的な腹筋の方が美しい」
「可愛くて競技もトップクラスって最強過ぎる」
「腹筋がすべてを物語っている」「待受画面にしたいくらい」
「腹筋…憧れます」
「努力は嘘をつかない」
アジア大会は9月19日開幕。陸上は同23日に始まる。
（THE ANSWER編集部）