アメリカとイランの戦闘終結に向けた交渉をめぐり、トランプ大統領は「イランとの合意が成立した」と発表しましたが、この先、ナフサ不足はどうなるのか。

【写真を見る】ナフサ不足の“目詰まり”どこで？資材が入らず倒産した会社も 供給ルートを遡り調べると…

様々な業界が苦しむ中、国は「目詰まり」が起きていると繰り返し説明しています。では、一体どこで起きているのでしょうか。



（大石邦彦アンカーマン 6月2日）

「政府は石油製品が安定供給されているか調査していますが、現場と乖離はあるのでしょうか？」





しかし、5月が過ぎ6月に入ってもあらゆる関連製品の供給不足が起きている現実が。名古屋市緑区にあるナフサ由来の「塩ビ管」を扱う水道工事会社で伺うと…



（ダンケ設備 篠田真礼さん）

Q.入荷状況は？

「メーカーからは『前年度の80%しか渡せない』と。今まで通りとはいかない。同業者にパイプを譲ってもらって、なんとか現場を収めている」

「徐々に悪化している」資材が入手できす倒産した会社も

中には、入荷がストップしたものも。



（篠田さん）

「遮音材付きのパイプが入荷しないので、“皮”だけを買ってパイプに巻き付けてる」



住宅の配管に欠かせない、遮音材付きのパイプが入手困難に。いまは遮音材だけを他のメーカーから仕入れ、パイプに巻き付けて使っています。

（篠田さん）

Q.政府はナフサ供給が4月以降回復とするが？

「回復していない。徐々に悪化している。個人事業主や小さい会社は、倒産したところもある」

続いては、自動車販売店。5月の取材では、エンジンオイルのストックがわずか10台分、50リットルしかありませんでしたが…



（大島自動車 大島泰一社長）

「ここ（満タン）まで入っています。200リットル（約40台分）あるので、しばらく大丈夫」

ディーゼル用は今も足りないなど供給にばらつきはありますが、重油に近い成分が由来の「オイル」は、徐々に入っています。しかし、ナフサ由来のこちらは…



（大島社長）

「ブレーキオイルは、この3本。普通なら車検の時に変えさせてもらうが、事情を説明して『変えませんけど、いいですか』と」

Q.ブレーキオイルは、まだ改善されていない？

「注文してもダメって言われるので」



100%ナフサから作られるブレーキフルードは、入荷が未定です。

（大島社長）

Q.政府はナフサの供給量が足りていると言っているが？

「足りているとは思わない。現実、今まで電話1本で持ってきてくれた物がないので」



Q.6月はどうなりそう？

「わかんないですね。（注文を）受けてもらえないから、どうするんだろう」

シンナーが足りず苦しむ塗装業界「早くなんとかしてくれと」

では、シンナーはどうなのでしょうか？名古屋市西区の丸武塗装さんで聞いてみます。



（丸武塗装 松川敦志専務）

Q.4月はシンナーが入ってこなかったが、今はどう？

「あまり状況は変わっていない。まだ入りは良くはないです」



ナフサ由来の「シンナー」が足りず、苦しんでいる塗装業界。

（松川専務）

Q.在庫はどれくらい？

「まだ少しあるが、6月中はもたない。早くなんとかしてくれと、（卸売業者に）毎日お願いしている」



Q.なぜ状況が改善しない？

「分かりません。政府はどんどん放出していると言っているが、本当にどこで止まっているのか、それだけが分からない。中小企業には、なかなか流れてこない」

目詰まりは一体どこで起きている？“川上”へ遡ると…

政府は、「供給量は足りていて、流通の目詰まりが起きているだけだ」と強調していますが…



（松川専務）

Q.塗装業者の1つ川上の卸売はある？

「皆さんありませんという返事ばかり。（川中の）シンナーメーカーまで原料が流れてくれば、シンナーメーカーが本当に頑張って作ってくれると思います」

目詰まりはどこで起きているのか。「川中」のシンナーメーカー3社に聞くと…



（大石）

「政府は『ナフサは足りていて、目詰まりが起きている』と言っている。シンナーメーカーで目詰まりは起きていた？」



この質問には3社とも、「原料が入ってこなくて作れない。『目詰まり』とは違う」と、国の見解を否定する答え。ある社は「在庫を抱えることは常識的にない。シンナーは危険物なので、すぐ販売する」と話しました。



3社とも、4月･5月は供給量が半減した製品もあったものの、中東以外からナフサの調達が進んだことから、6月は供給が改善傾向にあるといいます。

原料を供給する石油化学工業会「我々が障害持っている訳ではない」

さらに「川上」の石油化学工業協会は…



（石油化学工業協会 工藤幸四郎会長 5月21日）

「消費者やサプライチェーンの途中の段階が、値段が上がる・供給が細るという危機感を抱いた需要（で不足している）。供給側は需要に合わせて、しっかり作るべきだし、我々がそこに障害を持っている訳ではない」



業者は需要に応じた生産をすべきで、自分たち原料供給側が「目詰まり」の原因ではないという立場を示しました。

“シンナーを使わない塗装”に需要の高まり

そんな中、需要が高まっているのが「シンナーを使わない塗装」です。



（筒井工業 前島靖浩社長）

Q.シンナーを使わない塗装が注目されているが？

「粉体塗装といって、樹脂の粉だけで塗装する」



粉体塗装・パウダーコーティングを日本で初めて実用化した、愛知県半田市の筒井工業。

（前島社長）

「袋に入っているのが、粉体塗料」



（大石）

「粒子がめちゃくちゃ細かい。さらさらを通り超えて、ふわふわしている」



塗料は樹脂を粉末にしたものですが、シンナーは使わないため、中東情勢の影響は今のところ出ていません。

金属面にスプレーガンで粉末塗料を吹き付けると…



（大石）

「粉が出ました！色がついてる。ちゃんとくっついて、粉なのに液体みたいになっています」



（前島社長）

「溶けた時に粘度が高くなって、厚塗りしてもたれてこない」

粉の塗料を焼き付ける“紛体塗装”に問い合わせ急増

焼き付けることで硬化し、液体の塗装に比べ厚みは2倍。40年近い耐久性があり、道路標識や車の足回りなどに使われている粉体塗装。通常の塗装に比べ、3～5割コストが高くなるうえ、色も混ぜ合わせて作るなどは出来ませんが、今まで使っていなかった業者からの問い合わせが急増しているといいます。

（前島社長）

「液体の塗装が難しい状況なので、粉体塗装ならできるのかと。粉体塗料の注文が塗料メーカーに殺到しているので、塗料製造の時間がかかっている」

Q.ナフサショックの影響で人気が高まり、入りにくくなっている？

「おっしゃる通りです」

アメリカとイランの戦闘終結に向けた交渉をめぐり、トランプ大統領は「イランとの合意が成立した」と発表しましたが、今後は、原油への依存を少しでも減らす社会の模索が必要だといえます。