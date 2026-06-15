ワールドカップ（W杯）北中米大会グループF第1節が2026年6月15日（日本時間）、米ダラス・スタジアムで行われ、日本代表（FIFAランキング18位）がオランダ代表（同8位）と2−2で引き分けた。

NHKの地上波中継の解説には、元日本代表の本田圭佑さん（40）が登場。SNSでは本田さんの「語録」に注目が集まった。

「トイレの便器の高さも位置高いです」

本田さんは解説で、「11番がねー、もう、めっちゃうざいんすよ」「もう相手は今日ガクポや。1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ」と、オランダの背番号11番、ガクポ選手をとにかく警戒していたほか、「オランダはね、とにかくデカいっす。トイレの便器の高さも位置高いです」と、オランダ選手の体の大きさを独特な表現で語っていた。

Xでは、「本田圭佑さんの解説 相変わらず面白過ぎたwww」「本田のガクポ語録作りたい」「1にガクポ 2にガクポ 3にガクポ 頭から離れない笑笑」「本田さんの解説だけもう一度聞きたいwww」といった声が上がっていた。

NHKサッカーの公式Xでは、「本田圭佑さんの解説 もくじ」として、本田さんの発言にタイムスタンプをつけて一覧にしたものを公開。さらにNHKのインターネットサービス「NHK ONE」では、本田さんの「【日本対オランダ・解説語録】リスト」が作成されている。