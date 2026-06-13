ミセス「MAJ2026」第2部オープニングで急きょパフォーマンス決定 開催中に異例のサプライズ発表
【モデルプレス＝2026/06/13】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEが、6月13日に開催中の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（＠TOYOTA ARENA TOKYO）のGrand Ceremonyにおいて、第2部の開幕を飾るパフォーマンスアーティストとして出演することが急きょ発表された。
【写真】ミセス、和装姿でレカペサプライズ降臨
今年のGrand Ceremonyでパフォーマンスを披露するアーティストのラインアップはここまで、FRUITS ZIPPER、Fujii Kaze、HANA、M!LK、MISAMO、Sam Smith、サカナクション、東京スカパラダイスオーケストラ with Special Guests（LiSA、TAKUMA（10-FEET）、アイナ・ジ・エンド）、羊文学、米津玄師（※数字・アルファベット・五十音順表記）の計13組が発表されていたが、『最優秀アーティスト賞』『最優秀アルバム賞』『最優秀J-POP楽曲賞』の主要3部門を含む計8部門にノミネートされているミセスの名前はそこにはなく、その動向に注目が集まっていた。
そんななか、Grand Ceremony（主要部門授賞式）に先駆けて18時より開催されたRed Carpet（レッドカーペットイベント）に、和装姿のミセスの3人が突如現れた。そのサプライズに、会場からは悲鳴にも似た大きな歓声が上がり、多くの報道陣や来場者の視線が一斉に彼らへと注がれた。
昨年京都で初開催となった「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」では、総勢60人のストリングスとともに「ダーリン」を圧倒的なスケールで披露して、初代となる最優秀アーティスト賞を受賞したミセス。Grand Ceremony開催の真っただ中での追加パフォーマンスアーティストの発表は極めて異例と言える。
ミセスは、IFPI（国際レコード・ビデオ制作者連盟）の発表による2025年の世界最多売上アーティスト（Official Biggest-Selling Global Artist of the Year 2025）で、日本人アーティストとして唯一13位にランクイン、ベストアルバム『10』は世界最多売上アルバム（Official Biggest-Selling Global Album of the Year 2025）で10位にランクインし世界規模でのセールスを記録しており、「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」というコンセプトのもとにYouTubeで全世界へ配信されるMUSIC AWARDS JAPAN 2026」でのパフォーマンスに、世界からも注目が集まるに違いない。
「MUSIC AWARDS JAPAN」（MAJ）は、音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越えて設立した一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）による国際音楽賞。今回は、2025年に開催された第1回からさらに規模を拡大。主要部門を発表するGrand Ceremonyおよびレッドカーペットを「TOYOTA ARENA TOKYO」にて、その他の部門を発表するPremiere Ceremonyを 「TOKYO DREAM PARK」にて開催する。Grand Ceremonyでは、最優秀作品・アーティストの授賞式に加え、Fujii Kaze（藤井 風）、HANA、MISAMO、サカナクション、米津玄師らがパフォーマンスを披露する。司会は菅⽥将暉、関連イベント司会はクリス・ペプラー、住吉美紀、ニューヨーク、森⾹澄、そしてアンバサダーは中島健人と畑芽育が務める。（modelpress編集部）
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◆ミセス「MAJ2026」急きょパフォーマンス決定
今年のGrand Ceremonyでパフォーマンスを披露するアーティストのラインアップはここまで、FRUITS ZIPPER、Fujii Kaze、HANA、M!LK、MISAMO、Sam Smith、サカナクション、東京スカパラダイスオーケストラ with Special Guests（LiSA、TAKUMA（10-FEET）、アイナ・ジ・エンド）、羊文学、米津玄師（※数字・アルファベット・五十音順表記）の計13組が発表されていたが、『最優秀アーティスト賞』『最優秀アルバム賞』『最優秀J-POP楽曲賞』の主要3部門を含む計8部門にノミネートされているミセスの名前はそこにはなく、その動向に注目が集まっていた。
◆ミセス、異例の追加発表
昨年京都で初開催となった「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」では、総勢60人のストリングスとともに「ダーリン」を圧倒的なスケールで披露して、初代となる最優秀アーティスト賞を受賞したミセス。Grand Ceremony開催の真っただ中での追加パフォーマンスアーティストの発表は極めて異例と言える。
ミセスは、IFPI（国際レコード・ビデオ制作者連盟）の発表による2025年の世界最多売上アーティスト（Official Biggest-Selling Global Artist of the Year 2025）で、日本人アーティストとして唯一13位にランクイン、ベストアルバム『10』は世界最多売上アルバム（Official Biggest-Selling Global Album of the Year 2025）で10位にランクインし世界規模でのセールスを記録しており、「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」というコンセプトのもとにYouTubeで全世界へ配信されるMUSIC AWARDS JAPAN 2026」でのパフォーマンスに、世界からも注目が集まるに違いない。
◆「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」
「MUSIC AWARDS JAPAN」（MAJ）は、音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越えて設立した一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）による国際音楽賞。今回は、2025年に開催された第1回からさらに規模を拡大。主要部門を発表するGrand Ceremonyおよびレッドカーペットを「TOYOTA ARENA TOKYO」にて、その他の部門を発表するPremiere Ceremonyを 「TOKYO DREAM PARK」にて開催する。Grand Ceremonyでは、最優秀作品・アーティストの授賞式に加え、Fujii Kaze（藤井 風）、HANA、MISAMO、サカナクション、米津玄師らがパフォーマンスを披露する。司会は菅⽥将暉、関連イベント司会はクリス・ペプラー、住吉美紀、ニューヨーク、森⾹澄、そしてアンバサダーは中島健人と畑芽育が務める。（modelpress編集部）
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