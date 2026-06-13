「うつ病・うつ状態への対処法」はご存知ですか？【医師監修】

なんとなく気分が沈む、やる気が出ない、眠れないなどの状態が続くと、うつ病かもしれないと不安になる一方で、疲れているだけ、あるいは一時的な落ち込みであるうつ状態かもしれないと迷う方も少なくありません。

本記事では、うつ病、うつ状態への対処法を解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「うつ状態とうつ病」は何が違うの？見分けるためのセルフチェック法も解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

前田 佳宏（医師）

うつ病が疑われるときの対処法を教えてください

うつ病 が疑われる場合、抱え込まずに 医療 機関への 相談 が基本です。治療は、状態に応じて組み合わせて行われます。

まずは診察と評価を行います。診察では、症状の内容（気分の落ち込み、意欲低下、不眠、食欲変化など）や持続期間、生活への影響を確認し、必要に応じて身体疾患や薬剤の影響、双極性障害の可能性なども含めて整理します。

次に、状態に応じて心理療法を検討します。例えば認知行動療法では、つらさを強めている考え方や行動のパターンを一緒に整理し、負担の少ない対処法を増やしていきます。例えば、生活の整え方や考えの切り替え方、活動量の調整などです。

必要があれば薬物療法も選択肢になります。抗うつ薬などを、症状の強さや不眠・不安の程度、既往歴などを踏まえて検討し、効果と副作用、効き始めるまでの期間、通院頻度などを確認しながら調整します。

そして回復を支える土台として、環境調整も重要です。休養の取り方、業務量や勤務形態の調整、家族や職場の理解を得る工夫などを具体的に考え、無理が積み重ならない形に整えていきます。

治療内容は一人ひとりで異なります。薬を使うかどうかも含めて、医療者と相談しながら、今の状態に合った進め方を一緒に決めていきます。

参照：『うつ病診療ガイドライン 2025』（日本うつ病学会）

明確な 病気 と診断されなくても、抑うつ状態が続くことがあります。その場合も軽視せず、整えられるところから対応します。

生活リズムを整える：起床時刻を一定にし、日中は光を浴びるよう意識する

休養を優先する：無理に頑張り続けず、休む時間を確保する

ストレス要因を整理する：仕事量や対人関係など、負担が集中していないか見直す

信頼できる人に話す：一人で抱え込まず、家族や友人、職場の相談窓口などを活用する

改善しない場合やつらさが増す場合は、医療機関への相談がすすめられます。希死念慮がある場合は、早急に支援につながることが重要です。

編集部まとめ

うつ状態は抑うつ症状がみられる状態を指す言葉で、うつ病は医療者が診断する疾患名です。症状の強さや続く期間、生活への影響を総合して判断するため、本人だけで区別が難しいこともあります。

セルフチェックは診断の代わりではありませんが、相談を考える目安になります。つらさが続くときや迷うときは、無理をせず医療機関や相談先につながることが大切です。回復に向けた一歩になります。

参考文献

『うつ病｜こころの病気について知る』（厚生労働省）

『うつ病』（国立精神・神経医療研究センター NCNP病院）

『うつ病診療ガイドライン 2025』（日本うつ病学会）