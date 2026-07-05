女優の雛形あきこ（48）が5日、自身のインスタグラムを更新。最近、小学校の時からの持病に悩まされていることを明かした。雛形は「少し前に、頭痛についてお話する機会がありました。最近また天気が落ち着かないので、同じ体質の方は辛いのではないでしょうか」とつづった。さらに「光からの目への刺激を少なくしたり、耳をマッサージしたり皆さんの痛みが、ちょっと良くなりますように」と続けた。雛形は昨年、日本テ