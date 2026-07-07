【ワシントン＝中根圭一】米国の建国２５０年を祝うワシントンでの花火大会の後、大気汚染が一時、世界の主要都市の中で最悪になった。空気の汚染状況を調べるスイス企業「ＩＱエア」が発表した。節目の今年は、世界最大規模の約８５万発の花火が独立記念日の４日深夜から５日未明にかけて約４０分間打ち上げられた。花火の煙は周辺の大気にとどまり、肺や心臓などの病気の原因となる微小粒子状物質「ＰＭ２・５」の濃度が急上