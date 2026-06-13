2026年6月11日、韓国メディア・ハンギョンビジネスは、韓国SKグループの崔泰源（チェ・テウォン）会長が日本に次世代AI（人工知能）データセンター「AIファクトリー」を建設する構想を明らかにしたと報じた。

記事によると、崔会長は日本企業とデータセンター建設に向けた協議を進めていると説明。28〜29年の稼働を目標に、大規模な電力供給が可能な候補地を調査しているという。

「AIファクトリー」は、SKハイニックスの高帯域幅メモリー（HBM）とNVIDIA（エヌビディア）のGPUを活用し、AIの学習や推論に特化した大規模データセンターとなる見通しだ。SKグループはまず韓国国内でNVIDIAと提携したAIファクトリーを稼働させ、その後海外展開を進める計画で、日本がその第1候補に挙がっている。

崔会長は、AI市場の急速な成長により半導体不足が続いているとの認識を示し、生産能力の拡大が必要だと強調した。また、日本について「半導体製造装置や素材メーカーなど関連産業のエコシステムが整っている」と評価し、海外投資先として有力な候補地との見方を示したという。

記事は、AIファクトリーは日本企業のAI活用を支援するだけでなく、SKハイニックスの先端メモリー技術をアピールする拠点としても機能すると伝えている。

これについて韓国のネットユーザーからは「日本市場は大きい。良い判断だと思う」「AI時代は日韓協力が重要になる」「経済を重視すると協力は不可欠だ」「日本には半導体素材や装置企業が多いから相乗効果が期待できる」「韓国企業が世界で存在感を高めるのは歓迎だ」といった声が上がった。

一方で、「なぜ日本なのか」「まず韓国国内への投資を増やすべきでは」「日本に工場やデータセンターを建てれば技術流出の懸念もある」「結局は市場と利益を追うということだろう」「日本経済への貢献ばかりにならないことを願う」などの声も見られた。 （翻訳・編集/樋口）