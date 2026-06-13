





【材料】（2人分）



ワカメ(干し) 大さじ 4

キュウリ 1本

<タレ>

塩 小さじ 1/4

酢 小さじ 1/4

ゴマ油 小さじ 2

白ゴマ 少々



【下準備】



1、ワカメは水で柔らかくもどして水気を絞り、長い場合はザク切りにする。







2、キュウリは両端を切り落とし、縦半分に切ってさらに斜め薄切りにする。



3、ボウルで＜タレ＞の材料を混ぜ合わせる。



【作り方】



1、＜タレ＞のボウルに、ワカメとキュウリを加えて軽く混ぜ合わせる。器に盛り、白ゴマを振る。







やみつきキュウリのナムル お箸止まらない 無限に食べたい居酒屋レシピ【材料】（2人分）ワカメ(干し) 大さじ 4キュウリ 1本<タレ>塩 小さじ 1/4酢 小さじ 1/4ゴマ油 小さじ 2白ゴマ 少々【下準備】1、ワカメは水で柔らかくもどして水気を絞り、長い場合はザク切りにする。2、キュウリは両端を切り落とし、縦半分に切ってさらに斜め薄切りにする。3、ボウルで＜タレ＞の材料を混ぜ合わせる。【作り方】1、＜タレ＞のボウルに、ワカメとキュウリを加えて軽く混ぜ合わせる。器に盛り、白ゴマを振る。

【No.2】夏の食卓の定番副菜！さっぱり爽やかな「キュウリとカニカマの酢の物」







【材料】（2人分）



キュウリ 1本

塩 少々

ワカメ(干し) 大さじ 1

カニ風味カマボコ 4~5本

<合わせ酢>

作り置き甘酢 大さじ 1

薄口しょうゆ 小さじ 1

ショウガ汁 小さじ 1



【下準備】



1、キュウリは両端を落として薄い輪切りにし、塩でもんで10分置き、水気を絞る。







2、ワカメは水で柔らかくもどし、水気をしっかり絞る。長い場合は食べやすい大きさに切る。カニ風味カマボコは縦に裂く。



【作り方】



1、ボウルに＜合わせ酢＞の材料を混ぜ合わせ、キュウリ、ワカメ、カニ風味カマボコを加えて和える。器に盛る。







キュウリとカニカマの酢の物【材料】（2人分）キュウリ 1本塩 少々ワカメ(干し) 大さじ 1カニ風味カマボコ 4~5本<合わせ酢>作り置き甘酢 大さじ 1薄口しょうゆ 小さじ 1ショウガ汁 小さじ 1【下準備】1、キュウリは両端を落として薄い輪切りにし、塩でもんで10分置き、水気を絞る。2、ワカメは水で柔らかくもどし、水気をしっかり絞る。長い場合は食べやすい大きさに切る。カニ風味カマボコは縦に裂く。【作り方】1、ボウルに＜合わせ酢＞の材料を混ぜ合わせ、キュウリ、ワカメ、カニ風味カマボコを加えて和える。器に盛る。

【No.3】15分で本格中華！自家製ごまだれが絶品「超簡単！自家製たれで本格バンバンジー」







【材料】（2人分）



キュウリ 1本

鶏ささ身 3本

酒 大さじ 1

トマト 1/2~1個

<ゴマダレ>

砂糖 大さじ 3

酢 大さじ 1.5

しょうゆ 大さじ 3

練り白ゴマ 大さじ 3

ゴマ油 小さじ 2

ラー油 小さじ 1

ショウガ(みじん切り) 小さじ 2

白ネギ(みじん切り) 大さじ 2



【下準備】



1、キュウリは両端を落として斜め薄切りにし、さらに細切りにする。トマトはヘタを取って薄切りにする。







2、ボウルに＜ゴマダレ＞の材料を入れ、混ぜ合わせる。



【作り方】



1、鶏ささ身は筋を引いて酒をからめる。耐熱容器に入れてラップをふんわりとかけ、電子レンジで1〜2分加熱する。余熱で火を通し、粗熱が取れたら手で細かく裂く。







2、器にトマトとキュウリを敷いて、(1)の鶏ささ身を盛る。鶏ささ身の上からお好みの量の＜ゴマダレ＞をかける。







【このレシピのポイント・コツ】



電子レンジは600Wを使用しています。



超簡単！自家製たれで本格バンバンジー 絶品中華 by山下 和美さん【材料】（2人分）キュウリ 1本鶏ささ身 3本酒 大さじ 1トマト 1/2~1個<ゴマダレ>砂糖 大さじ 3酢 大さじ 1.5しょうゆ 大さじ 3練り白ゴマ 大さじ 3ゴマ油 小さじ 2ラー油 小さじ 1ショウガ(みじん切り) 小さじ 2白ネギ(みじん切り) 大さじ 2【下準備】1、キュウリは両端を落として斜め薄切りにし、さらに細切りにする。トマトはヘタを取って薄切りにする。2、ボウルに＜ゴマダレ＞の材料を入れ、混ぜ合わせる。【作り方】1、鶏ささ身は筋を引いて酒をからめる。耐熱容器に入れてラップをふんわりとかけ、電子レンジで1〜2分加熱する。余熱で火を通し、粗熱が取れたら手で細かく裂く。2、器にトマトとキュウリを敷いて、(1)の鶏ささ身を盛る。鶏ささ身の上からお好みの量の＜ゴマダレ＞をかける。【このレシピのポイント・コツ】電子レンジは600Wを使用しています。

梅雨から夏にかけて旬を迎えるキュウリは、さっぱりとした食感と豊かな水分で暑い季節の食卓に欠かせない野菜ですよね♪今回はE・レシピで人気のキュウリレシピTOP3をランキング形式でご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。■【人気レシピNo.1】お箸が止まらない！居酒屋の味を自宅で再現「やみつきキュウリのナムル」なんと482件の「おいしい！」を集めた圧倒的人気No.1は、やみつき必至のキュウリナムル！ゴマ油の香ばしさとワカメのシャキシャキ食感がベストマッチで、一口食べたら止まらなくなるおいしさです♪材料はキュウリとワカメのみで、混ぜるだけの超時短なのも嬉しいポイント。副菜としても晩酌のお供としても大活躍する万能レシピですよ！■【2位以降も絶品ぞろい】夏のキュウリをもっとおいしく！さっぱり&本格レシピ暑い日にこそ食べたいキュウリとカニカマの酢の物は、甘酢にショウガをきかせた爽やかな一品♪カニカマのほんのりした甘みとキュウリのシャキシャキ感が絶妙で、15分で完成する手軽さも魅力です。ご飯のお供にも和食の副菜にもぴったりですよ！ごちそう感たっぷりのバンバンジーが、電子レンジを使えばなんと15分で完成！練り白ゴマをたっぷり使った自家製ごまだれのコクとラー油の辛みが食欲をそそります♪キュウリとトマトの彩りも美しく、来客時のおもてなしにも大活躍の一品です。■シーン別に使い分けよう！キュウリレシピ活用術定番のナムルと酢の物は毎日の副菜や晩酌の一品に、バンバンジーはちょっと豪華にしたい日やおもてなしにぴったりです。旬のキュウリをたっぷり使って、梅雨から夏の食卓を爽やかに彩ってみてくださいね♪