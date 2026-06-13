梅沢富美男、“愛人が80人”の逸話にズバリ「女性にモテなきゃ…」
俳優の梅沢富美男が13日放送のMBSテレビ『おしゃべり小料理ゆみこ』（後4：00〜 ※関西ローカル）に出演する。
【複数番組カット】有働由美子アナが振る舞った手料理
大阪出身のフリーアナウンサー・有働由美子、関西初のMC番組。「小料理ゆみこ」の店の自慢は、ゆみこ女将が予約客のためだけに試行錯誤を繰り返し、その日のためだけに作る「一期一会の料理」と「聞き上手」。“小料理屋だから聞ける”忖度なしの踏み込んだトークで、今回もゲストの「意外な一面」を引き出す
暖簾をくぐってやってきた梅沢。女将は「大俳優様をお迎えできて嬉しい！」と満面の笑みで迎える。梅沢は「大俳優なんてやめてください。役者としての格はないですから」と謙遜。ハイボールで乾杯し、梅沢に振る舞う最初の料理は、梅沢の故郷・福島県の郷土料理を女将自慢の前菜にアレンジした『いかにんじんの無限ゆみこ』。料理を食べた梅沢の「海苔で巻くと香ばしくなるし、海苔の風味が引き立つからいいですね」とさすがの食レポに女将はうなる。
大衆演劇の花形役者の父と娘歌舞伎出身の母の間に生まれた梅沢は、1歳7ヶ月で初舞台に立ち、それが新聞の記事で“天才子役現る”と掲載されたと話す。しかしその後は映画やテレビが人気の時代となり、旅回りの大衆演劇はなかなか観られなくなったことで給食費も払えない貧乏生活に陥ったことを赤裸々に語る。
そのため梅沢は、役者にはならないと心に決めたものの、中学生の頃に当時劇団の座長だった兄に「うまいもんを食わせてやる」と呼び出されて東京へ。その時に食べ、役者になるきっかけとなったのが2品目の『鉄板ハンバーグステーキ・ライス』だと言う。役者になることに後ろ向きだった梅沢だが、兄との食事の直後に劇団の役者が急病で倒れ、ハンバーグの恩義を感じていたこともあって急きょ役として舞台に立つことに。この代演が梅沢の運命を一変させたという。
梅沢を舞台に導いた兄は、知人に騙されて10億円もの借金を背負った。梅沢は、「今の“梅沢富美男”を作ってくれた兄に辛い思いをさせたくない」と借金の肩代わりを決意。10年かけて完済したというピソードを披露。義理人情にあふれた梅沢の漢気に、女将は「めっちゃいい男やん！惚れ惚れするわ」と絶賛する。
しかし“愛人が80人”という梅沢の逸話を持ち出し、「それが許せへん」とズバリ切り込む。しかし梅沢は悪びれる様子もなく、「女性にモテなきゃ芸能人じゃない」と豪語する。その他、今も現役の“女形”として舞台に立つ梅沢に、女性が1番綺麗に見える姿勢や所作、父親勝りな娘の話、今後やってみたいことまで、大俳優の素顔を引き出す。
このほか、舘ひろしが出演する。
【複数番組カット】有働由美子アナが振る舞った手料理
大阪出身のフリーアナウンサー・有働由美子、関西初のMC番組。「小料理ゆみこ」の店の自慢は、ゆみこ女将が予約客のためだけに試行錯誤を繰り返し、その日のためだけに作る「一期一会の料理」と「聞き上手」。“小料理屋だから聞ける”忖度なしの踏み込んだトークで、今回もゲストの「意外な一面」を引き出す
大衆演劇の花形役者の父と娘歌舞伎出身の母の間に生まれた梅沢は、1歳7ヶ月で初舞台に立ち、それが新聞の記事で“天才子役現る”と掲載されたと話す。しかしその後は映画やテレビが人気の時代となり、旅回りの大衆演劇はなかなか観られなくなったことで給食費も払えない貧乏生活に陥ったことを赤裸々に語る。
そのため梅沢は、役者にはならないと心に決めたものの、中学生の頃に当時劇団の座長だった兄に「うまいもんを食わせてやる」と呼び出されて東京へ。その時に食べ、役者になるきっかけとなったのが2品目の『鉄板ハンバーグステーキ・ライス』だと言う。役者になることに後ろ向きだった梅沢だが、兄との食事の直後に劇団の役者が急病で倒れ、ハンバーグの恩義を感じていたこともあって急きょ役として舞台に立つことに。この代演が梅沢の運命を一変させたという。
梅沢を舞台に導いた兄は、知人に騙されて10億円もの借金を背負った。梅沢は、「今の“梅沢富美男”を作ってくれた兄に辛い思いをさせたくない」と借金の肩代わりを決意。10年かけて完済したというピソードを披露。義理人情にあふれた梅沢の漢気に、女将は「めっちゃいい男やん！惚れ惚れするわ」と絶賛する。
しかし“愛人が80人”という梅沢の逸話を持ち出し、「それが許せへん」とズバリ切り込む。しかし梅沢は悪びれる様子もなく、「女性にモテなきゃ芸能人じゃない」と豪語する。その他、今も現役の“女形”として舞台に立つ梅沢に、女性が1番綺麗に見える姿勢や所作、父親勝りな娘の話、今後やってみたいことまで、大俳優の素顔を引き出す。
このほか、舘ひろしが出演する。